Türkiye'de son dönem gündemi meşgul eden davalardan Polatlar ve Candan kardeşlerin duruşmaları başladı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli ile bir diğer davada Bahar Candan ve Nihal Candan bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçları ile yargılanan Dilan Polat, Engin Polat ve beraberindeki 28 kişi ile birlikte yine aynı suçlardan yargılanacak olan Candan kardeşler ilk kez hakim karşısına çıktı.

POLATLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davanın duruşması saat 10.00'da başladı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık bugün Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.

ENGİN POLAT İFADE VERDİ

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına başlandı.

Tutuklu sanık Engin Polat savunmasında, “Ben ve ailemin yönettiği tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiş ticari varlıklardır. 10 aydır yalan ve iftiradan dolayı ailemden ayrıyım. İtibarımız, ailemiz, hayatlarımız paramparça oldu" dedi.

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından açılan davada Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün duruşma salonunda hazır bulunduruldu. Dilan Polat, Can Doğu ve Sıla Doğu'nun aralarında bulunduğu tutuksuz diğer sanıklar da duruşmaya katılarak salonda yer aldı.

'İŞSİZİM GELİRİM YOK'

Kimlik tespiti sırasında söz verilen Engin Polat, “Lise mezunuyum. Şu an iş yapmıyorum, herhangi bir gelirim yok" dedi. Dilan Polat ise ortaokul mezunu olduğunu söyleyerek işsiz ve gelirinin olmadığını belirtti.

'YÖNETTİĞİMİZ TÜM ŞİRKETLERİN KAZANÇLARI YASAL YOLLA ELDE EDİLMİŞTİR'

Duruşmada savunma yapması için söz verilen Engin Polat, "Aylardır bu günün gelmesini bekliyoruz. Yasadışı bahis iddiaları ilk önce sosyal medyada başladı. İlk başta ciddiye almamıştım lakin gözaltına alındım. Bunun soruşturma evresinde kalıp kovuşturmaya geçmeyeceğini sanarken bugün kara para aklama suçlamasıyla karşınızdayım. İddianamede Kıbrıs'a yasadışı yollarla gittiğim iddia edilmektedir. Eşim ve baldızım ile kısa bir tatil amaçlı gittik. Derkan Başer ve Veysel Şahin'i tanımıyorum. İddianamede bahis organizasyonlarından aktarılan paranın soğuk cüzdan aracılığıyla yurtdışına çıkardığım iddiası var. Lakin bizim kazançlarımızın hepsi nihai aklama raporunda belirtilmişti. Soğuk cüzdanın ne olduğunu bilmiyorum, böyle bir hesabım olmadı. Türkiye'de güzellik sektöründe öncü firmayız. Hiçbir paravan şirketimiz yoktur. Ben ve ailemin yönettiği tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiş ticaretten varlıklardır" dedi.

'HÜKÜMLÜLERİN DIŞARI ÇIKABİLMEK İÇİN SABUN YEDİKLERİNE BİLE ŞAHİT OLDUM'

Polat savunmasının devamında, "Türkiye'nin konuştuğu bu davada tüm kriminal raporlar, teknik ve fiziki takipler, şirket adreslerimde ve evlerimizin bahçelerinde yapılan aramalarda bile delil bulunamazken iddianame tanık beyanlarıyla düzenlenmiştir. Çıkarı olan kişiler tarafından organize edilerek bize kumpas kurulduğunu düşünüyorum. Tanıkların hepsi hükümlü. Bu kişiler medyada çıkan gizli tanığın beyanları üzerine kendilerince çıkarlar sağlamak için beyanda bulunmuşlardır. Cezaevinde kaldığım sürece hükümlülerin sadece dışarı çıkabilmek için sabun yediklerine dahi şahit oldum. Bu tanıklar dışarı çıkmak için yalan ifade vermiş olabilir" ifadelerini kullandı.

"ŞİRKETLERİMİZİN VE ŞUBELERİMİZİN TARAFIMIZA VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM"

İddianamedeki suçlamaları kabul etmediğini ifade eden sanık Engin Polat, “Tanık anlatımlarını doğrulayan somut delil çıkmadı. Çünkü yalanın ve iftiranın delili olmaz. Şirketlerimizin ve şubelerimizin tarafımıza verilmesini talep ediyorum " dedi.

İTİBARIMIZ PARAMPARÇA OLDU

Engin Polat, "10 aydır yalan ve iftiradan dolayı ailemden ayrıyım. İtibarımız, ailemiz ve hayatlarımız paramparça oldu. 'Allah düşmanın başına vermesin' dedikleri bu olsa gerek. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

"YAPMAZ, YALAN"

Mahkeme hakiminin Engin Polat'a eşi Dilan Polat'ın sosyal medyada yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığı iddiasını sorması üzerine yanıt veren Engin Polat, “Yalan, hiçbir şekilde yapmaz" dedi.

SEZGİN POLAT: BİZE İŞİMİZİ GÜCÜMÜZÜ GERİ VERİN

Baba Sezgin Polat da suçlamaları kabul etmediğini beyan etti. 10 aydır cezaevinde bugünü beklediklerini söyleyen Sezgin Polat, bahis ile ilgili suçlamaları da reddetti. Sezgin Polat, "Bize işimizi gücümüzü geri verin, bizler kendimizi toparlamaya çalışalım. Bu aileden örgüt çıkmaz, kara para çıkmaz. Bizi bırakın biz düzgün insanlarız." cümleleriyle beraatini talep etti. Duruşma, tutuklu sanıkların salondaki savunmalarıyla devam ediyor.