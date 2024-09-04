İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri

Manuel Fernandes, 2010-2011 sezonunda 900 bin Euro karşılığında Valencia'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu. Benfica altyapısında yetişen ve 2004-2007 yılları arasında bonservisi Kırmızı Beyazlılar'da olan Fernandes, Portsmouth ve Everton takımlarına kiralık olarak transfer oldu.