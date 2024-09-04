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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya'da Arda Güler yine gündem! "Niyeti bu değildi" - Futbol Haberleri

        İspanya'da Arda Güler yine gündem! "Niyeti bu değildi"

        Real Madrid'in Real Betis'i 2-0 mağlup ettiği maçta forma şansı bulamayan ve üzgün şekilde soyunma odasına giden Arda Güler, büyük hayal kırıklığı yaşıyor. İspanyol basınında yer alan haberlerde milli futbolcunun huzursuzluğuna dikkat çekildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 13:16 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:16
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        • 1

          La Liga'nın dördüncü haftasında Real Madrid sahasında Real Betis'i 2-0 ile geçti. Mücadelede Arda Güler'in süre almaması gündem oldu.

        • 2

          Teknik direktör Carlo Ancelotti, Bellingham'ın yokluğunda Betis karşısında Ceballos'u tercih etmiş, 4 değişiklik hakkını kullanıp milli futbolcuyu oyuna bile almamıştı.

        • 3

          Genç yıldız, mücadelenin son düdüğüyle birlikte oldukça mutsuz bir tavırla direkt soyunma odasının yolunu tutarak tepkisini ortaya koymuştu.

        • 4

          Arda'nın bu hareketi İspanyol basınında da geniş yankı uyandırdı.

        • 5

          İspanya basınından AS, Güler'in son durumu üzerine yaptığı haberde şu ifadelere yer verdi:

        • 6

          "Betis karşısında tek bir dakika bile oynamadı. İki maç günü içinde yüzden sıfıra indi.Hayal kırıklığına uğramıştı, bastırılmıştı. Diğer takım arkadaşlarının sahaya yeni çıkmaya başladığı partinin kenarındaydı. Kısa sürecek olan kutlamaya katılmadı. Hiçbir kötü niyet barındırmayan bir kararla ayrıldı. Güler, böyle bir hareketin kaba bir jest olarak görülebileceğinin farkında değildi. Niyeti bu değildi."

        • 7

          El Mundo gazetesi ise "Ancelotti, Camavinga ve Bellingham'ın sakatlıklarından sonra Modric ve Arda Güler'i denedi ama ikisi de İtalyan teknik adamı ikna edemedi. Real Madrid Teknik Direktörü, Toni Kroos'un yerini alabilecek, takımının akışını sağlamada kilit olacak doğal bir alternatifi henüz bulamadı." diye yazdı.

        • 8

          El Mundo Deportivo da "Bellingham'ın yerini dolduracak oyuncu Ancelotti'nin kabusu oldu." ifadesini kullanarak, "Bellingham'ın sakatlığından sonra Ancelotti, Valverde ve Tchouameni'nin yanında ilk olarak Arda Güler'i denedi ama bu formül tutmadı. İtalyan teknik adam, Las Palmas maçında Türk futbolcuyu Modric ile değiştirdi ama bu da Real Madrid'e iyi gelmedi. Betis karşısında ise Ceballos'u seçti ama o da bu fırsatı değerlendiremedi." görüşünü savundu.

        • 9

          Arda Güler ligin 2. haftasındaki Real Valladolid maçında ilk 11'de sahaya çıkmış ve 70 dakika oyunda kalmıştı.

        • 10

          Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maça çıktı.

        • 11

          19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 100 dakika şans bulurken gol ya da asist katkısı üretemedi.

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