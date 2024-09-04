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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli atlet Serkan Yıldırım'ın altın madalyası geri alındı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli atlet Serkan Yıldırım'ın altın madalyası geri alındı

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Milli atlet Serkan Yıldırım'ın T12 100m yarışındaki derecesi iptal edildi; sporcumuzun altın madalyası geri alındı. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Sporcumuzun haziran ayından beri verdiği hukuk mücadelesine devam edeceğiz. Serkan Yıldırım'ın yanında olacağız. 100 metre madalyasını geri almak için yasal haklarımızı kullanıyoruz" denildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.09.2024 - 01:50 Güncelleme: 04.09.2024 - 10:13
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        Milli atletin altın madalyası geri alındı
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        Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli atlet Serkan Yıldırım'ın madalyasının, Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) itirazı sonucu üst mahkemenin verdiği kararla geri alındığını duyurdu.

        TMPK'den yapılan "Serkan'a yargı freni" başlıklı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Almanya yasalarına tabi olan IPC'ye karşı Alman mahkemesinde açtığı davadan Serkan Yıldırım'ın Paris 2024’te yarıştırılması yönünde karar çıkartmış ve sporcumuz 100 metrede şampiyon olmayı başarmıştı. Ancak IPC bu kararı bir üst mahkemeye taşıdı ve oradan Serkan Yıldırım için 'Yarışmaya uygun değil' yönünde karar çıkarttı. Şampiyon atletimiz, bu nedenle 400 metre yarışının listelerinden çıkarıldı. Ayrıca yasal sürecin bir parçası olarak 100 metre madalyası alındı."

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        Sporcunun sonuna kadar yanında olunduğu belirtilen açıklamada, "Sporcumuzun haziran ayından beri verdiği hukuk mücadelesine devam edeceğiz ve pistte kazanılan başarıların yargıda kaybedilmemesi için Serkan Yıldırım’ın yanında olacağız. 100 metre madalyasını geri almak için yasal haklarımızı kullanıyoruz ve sporcumuzun hakkını sonuna kadar arayacağız." ifadeleri kullanıldı.

        TMPK, Dünya Para Atletizm Federasyonunun sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına, Alman mahkemesinde itiraz ederek Yıldırım'a Paris 2024'te mücadele etme hakkını kazandırmıştı.

        Serkan Yıldırım'ın altın madalyasının alınmasıyla birlikte Türkiye, madalya sıralamasında 25. sıraya geriledi.

        NE OLMUŞTU?

        Milli paralimpik sporcu Serkan Yıldırım, Dünya Para Atletizm Federasyonu’nun (WPA) sınıflandırma durumunu inceleme altına alma kararına Alman mahkemesinde itiraz ederek hukuk mücadelesini kazanmış ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda yarışma hakkı elde etmişti.

        Para atletizmde erkekler 100 ve 400 metre T12 kategorisinde dünya şampiyonluğu bulunan Serkan Yıldırım'ın sınıflandırma problemi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na kısa bir süre kala çözülmüştü.

        Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), bu süreçte başlattığı hukuki mücadeleyi zaferle sonuçlandırarak Yıldırım’ın Paris 2024’te yarışma hakkını korumuştu. Komite, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

        "Haziran ayında, Uluslararası Paralimpik Komitesi'ne (IPC) bağlı WPA’nın başlattığı süreçte, sporcumuzun onaylanmış sınıflandırması bilinmeyen sebeplerle tekrar incelenmeye alındı ve durumu 'inceleniyor' olarak değiştirildi. Bu nedenle Serkan Yıldırım’ın Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda yarışamayacağı bildirildi. TMPK olarak IPC ve WPA’daki yetkili mercilere itirazlarımızı yaptık, ancak girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine, IPC’nin Almanya yasalarına tabi olması nedeniyle Alman mahkemesinde dava açtık. 29 Ağustos 2024 tarihinde, TSİ 20.38'de mahkeme kararıyla haklılığımız onaylandı ve sporcumuz Serkan Yıldırım’ın Paris 2024’te yarışmasına izin verildi."

        Milli sporcu, erkekler 100 metre T12 sınıfında altın madalya almıştı.

        T12 KATEGORİSİ NE DEMEK?

        Spor sınıfları T11-13 ve F11-13: Bu sınıftaki atletlerde, sporu etkileyebilecek derecede görme bozukluğu vardır. Pist yarışlarında ve atlamalarda üç sınıftan birinde (T11-13), atmalarda ise (F11-13) sınıflarında yarışırlar.

        T11/F11 – Bu atletlerde görme yeteneği çok düşük olup, ışık algılamaları yoktur.

        T12/F12 –T12 /F12 sınıfı atletler T11/F11 spor sınıfında yarışan atletlere göre daha iyi görme yeteneğine sahip olup, görme alanları beş dereceden azdır.

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        #son dakika
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        #2024 paris paralimpik oyunları
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