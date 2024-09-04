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        Haberler Yaşam Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı

        Şanlıurfa'da bazalt sütunların bulunduğu alanda inceleme başlatıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol çalışmaları sırasında 2-5 milyon yıllık olduğu düşünülen bazalt sütunların bulunduğu bölge koruma altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:12 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:12
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          Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü ekipleri ve jeoloji mühendisleri bölgede inceleme yaptı.

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          Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı incelemelerde bölge jandarma ekiplerince korumaya alınarak, bazalt sütunların çevresi, güvenlik şeridiyle kapatıldı.

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          Jeoloji mühendisi Ruken Tutku, Karacadağ'ın aktif bir yanardağ olduğu dönemde lavların bölgede yayıldığını hatırlatarak, sütunların da buna bağlı oluştuğunu söyledi.

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          Sütunların milyonlarca yıllık olduğunu belirten Tutku, şöyle konuştu:

          "Sütun bazaltlar, Karacadağ'ın patlamasıyla oluşan lavlarının gelişi güzel yayılmasıyla oluşmuş. Daha önce de valilik tarafından UNESCO'ya verilen Karacadağ'ın sit alanı içerisine, jeopark alanı içerisine yer almasını istemiştik.

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          Jeoloji Mühendisleri Odası olarak da bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Bu yapılar, dünyada 5-6 yerde olup, genelde altıgen yada beşgen sütun şeklinde oluşuyor.

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          Bunlar halk arasında da sabun kayaları olarak da biliniyor. Turizm açısından önemli yer kaplamaktadır. Jeolojik mirasımız olan bu sütunları koruma altına alırsak çok iyi olur. Temennimiz buraya sahip çıkılması."

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