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        Haberler Ekonomi Sigorta Kasko fiyatı reel olarak yüzde 14 geriledi - Sigorta Haberleri

        Kasko fiyatı reel olarak yüzde 14 geriledi

        Kasko fiyatları yılın ilk 7 ayında nominal olarak yüzde 38,9 artsa da enflasyondan arındırdığımızda yani reel olarak yüzde 14,2 düştü. Türkiye Sigorta Birliği istatistiklerine göne sigorta şirketleri geçen yıl 7 ayda araçlarını kasko yaptıran vatandaşlardan toplam 42,6 milyar lira prim toplarken bu rakam 2024 Temmuz sonunda yine 7 aylık olarak 59,2 milyar liraya yükseldi. Sigorta Bilgi Merkezi rakamlarına göre ise prim artışı nominal olarak bile yüzde 27'de kaldı. Kasko fiyatlarının az artmasında bazı sigorta şirketlerinin agresif olarak rekabete girmesinin etkisi büyük. Buna karşın şirketlerin ödediği hasar yüzde 100'ün üzerinde arttı.

        Giriş: 04.09.2024 - 07:17 Güncelleme: 04.09.2024 - 07:17
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        Vatandaşın cebine kasko desteği
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        Vatandaşın önemli gider kalemlerinden birisi olan kasko fiyatları geçen yıllara göre çok daha az artarak araç sahiplerinin rahat nefes almalarını sağladı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) rakamlarını göre yılın ilk 7 ayında Türkiye'de kasko yaptıran yaklaşık 4,8 milyon araca 5 milyon 192 bin adet teminat verildi. Bunun karşılığında 59 milyar lira prim toplandı. Bu rakamlar geçen yılın 7 ayında 4 milyon 737 bin teminata karşılık 42,6 milyon lira toplanan prim şeklindeydi. Rakamlardan yaptığımız hesaplamada araç başına kasko fiyatının 9 bin 749 liradan 12 bin 228 liraya çıktığı görüldü.

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        YÜZDE 14,2'LİK DÜŞÜŞ

        Hem yaklaşık 4,8 milyon olan 7 ayda kasko yapılan araç sayısını prim toplamına böldüğümüzde hem de TSB'nin kendi rakamlarını baz aldığımızda kasko fiyatlarının yılın ilk 7 ayında nominal olarak yüzde 38,9 arttığı anlaşılıyor. Ancak reel fiyat artışını bulmak için bu rakamı da enflasyondan arındırdığımızda kaskoda gerçekte yüzde 14,2 fiyat düşüşü olduğunu hesaplayabiliyoruz. Sigorta Bilgi Merkezi rakamlarına göre ise kaskoda prim artışı nominal olarak bile yüzde 27'de kaldı.

        REKABET ETKİLİ OLDU

        Kasko fiyatlarının az artmasında başta kamu olmak üzere bazı sigorta şirketlerinin agresif olarak rekabete girmesinin etkisi büyük. Yaptırılması zorunla olan trafik sigortasında da reel artış yüzde 5'te kaldı. Şirketler trafik sigortasında geçen yıl 56 milyar bu yıl 7 ayda ise 95,2 milyar lira prim elde etti. Geçen yıla göre reel olarak uçak yolcu kaza, zorunlu koltuk, yabancılar için sağlık seyahat sağlık sigortalarında da sigorta fiyatları reel olarak geriledi.

        TSB'nin açıkladığı Temmuz ayı sonu istatistiklerine göre sigorta şirketlerinin 7 ayda tüm sigorta branşlarında topladığı prim geçen yıla göre reel olarak yüzde 10 artarak 248 milyar liradan 442 milyar liraya ulaştı. Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortasında artış yüzde 298 gibi yüksek gibi görünse de bu bronşta uzun yıllar yapılmayan prim artışının Erzincan'daki kaza sonrası artırılmasının etkisi oldu.

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        #sigorta
        #kasko
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