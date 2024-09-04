Adıyaman'da sarkıt ve dikitlerin yer aldığı mağara bulundu
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, hayvanlarını otlatan çoban tarafından içinde sarkıt ve dikitlerin bulunduğu mağara bulundu
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Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Gümüşkaşık köyünde hayvanlarını otlatan Recep Kılıç, içerisinde farklı yapılar bulunan bir mağaraya rastladı.
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Haber verilmesi üzerine mağarada inceleme yapan Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, milyonlarca yılda oluştuğu bilinen sarkıt ve dikitleri tespit etti.
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Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, alanın oldukça ihtişamlı olduğunu söyledi.
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Köy kırsalında yer alan mağaraya oldukça meşakkatli bir yürüyüşün ardından ulaşılabildiğini belirten Alkan, şunları kaydetti:
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"Şu an mağaranın 40 metre derinliğine kadar ilerledik. Yaptığımız incelemede su damlacıklarının damlaması sonucunda oluşan sarkıt ve dikitler görüyoruz.
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Burada aynı zamanda farklı olan bir konu ise damlamalar sonucunda 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde sütunlar oluşmuş.
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Bu sarkıt ve dikitler milyonlarca yılda oluşan bir durum. Gezgin ve doğaseverleri buraya görmeye davet ediyorum."
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Çoban Recep Kılıç ise hayvanlarını otlattığı sırada bu mağarayı gördüğünü ve içerisine girdiğinde farklı yapılarla karşılaşmasının ardından durumu ekiplere bildirdiğini anlattı.
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