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        Haberler Bilgi Yaşam Android telefonlar hakkında bilmediğimiz 9 ilginç gerçek nedir?

        Birçoğumuzun bilmediği Android telefonlar hakkında 9 gerçek nedir?

        Neredeyse büyükten küçüğe herkesin sahip olduğu Android telefonlar hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmiş durumda. Birçoğumuz sabah uyanır uyanmaz gözümüzü Android telefonla açar, neredeyse bütün gün elimizden düşürmeyiz. Peki, bu kadar bağlandığımız Android telefonlarımız hakkında bilmediğimiz neler var? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 09:00 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:00
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        • 1

          Android telefonlar uzun yıllardır ve sürekli gelişerek hayatımızda. Basit bir işletim sistemi olarak çıkış yapan Android'ler, ilerleyen zamanla birlikte sayısız cihaz ve form ile dünya çapında yayılan bir güç haline geldi. Android telefonlar hakkında her şeyi biliyor muyuz? İşte duyduğunuzda şaşıracağınız 9 gerçek...

        • 2

          1. ANDROİD'İ GOOGLE ÇIKARMADI

          Günümüzde Google ve Android birbiriyle eşanlamlıdır, ancak durumun her zaman böyle olmadığını öğrenmek sizi şaşırtabilir. Android 2003 yılında Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears ve Chris White tarafından kuruldu. Kurucuların T-Mobile ile güçlü bağları vardı. Andy Rubin son derece popüler olan T-Mobile Sidekick'i yarattı ve Nick Sears T-Mobile'da başkan yardımcısıydı.

        • 3

          Google 2005 yılında Android Inc. şirketini satın aldı. Rubin, Miner ve White bu satın alma işlemi boyunca Android'de kaldılar. Birlikte, şu anda Android işletim sistemi olarak bildiğimiz sistemi geliştirdiler. Pek çok kişi Android'in Google'ın en iyi satın almalarından biri olduğunu düşünüyor ve satın almadan 10 yıl sonra Android akıllı telefon işletim sistemi pazar payının yüzde 88'ini kontrol eder hale geldi.

        • 4

          2. ANDROİD'İN BAŞARISIZ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORLARDI

          Android bugünlerde neredeyse evrensel olarak övülüyor, ancak o günlerde eleştirmenler çok daha şüpheciydi. Android'in ortaya çıktığı dönemde, Microsoft ve Blackberry akıllı telefonlarda liderlik yapmakla meşguldü, iPhone ise henüz nispeten yeniydi. Bir web arama ve e-posta şirketinin telefon üretmesi fikri pek de mantıklı görünmüyordu.

        • 5

          3. İLK ANDROİD PROTOTİPİ BLACKBERRY'YE BENZİYORDU

          Birçok kişi iPhone olmasaydı, ilk Android cihazın T-Mobile G1'den (HTC Dream) çok daha farklı görüneceğine inanıyor. 2007 yılında, Apple orijinal iPhone'u tanıtmadan önce, ilk Android prototipi ortalıkta dolaşmaya başlamıştı bile. Kod adı “Sooner” olan cihazın dikey klavyesi, arama ve sonlandırma düğmeleri, trackpad'i vardı ve hiç dokunmatik ekranı yoktu. Hatta Android kullanıcı arayüzü Blackberry arayüzüne çok benziyordu.

        • 6

          4. ANDROİD 1.0 VE 1.0-1 TATLILARIN ADINI TAŞIMIYORDU

          Google uzun bir süredir Android'in yeni sürümlerini tatlılarla isimlendiriyordu. Bilmiyor olabileceğiniz şey ise Android'in ilk birkaç sürümünün aslında tatlıların adını taşımadığıdır. En azından kasıtlı olarak değil. Android 1.0 bazen “Alpha” veya “Astro Boy” olarak adlandırılırken, Android 1.1'in teknik olarak bir tatlı adı vardı, ancak bugün bildiğimiz sırayla değil. Dahili olarak küçük bir Fransız mezesi olan “Petit Four” olarak biliniyordu. Android 1.5 “Cupcake” resmi bir tatlı takma adına sahip ilk sürüm oldu ve böylece bugün gördüğümüz adlandırma şeması başladı.

        • 7

          5. ANDROİD TELEFONLARDA ÇALIŞMAYAN TEK SÜRÜM 3.0

          Apple 2010 yılında orijinal iPad'i duyurdu ve teknoloji dünyasında anında bir tablet furyası başladı. Android üreticileri tablet çılgınlığından para kazanmak istediler ancak o zamanlar işletim sistemi yalnızca akıllı telefonlar gibi daha küçük ekranlı cihazlar için uygundu.

        • 8

          6. İLK ANDROİD TELEFONDA SANAL KLAVYE VE KULAKLIK GİRİŞİ BİLE YOKTU

          Aslında ilk Android cihaz - T-Mobile G1 - kızaklı bir fiziksel klavye ile donatılmış olarak geldi, ancak neye sahip olmadığını öğrenmek sizi daha çok şaşırtabilir. G1, o zamanlar ekrana yazı yazmak için sanal bir klavye içermeyen Android 1.1 ile birlikte gönderildi. Yazmak için kesinlikle fiziksel klavyeyi kullanmak zorundaydınız, bu da portre modunda tek elle yazamayacağınız anlamına geliyordu. Altı ay sonra Android 1.5'in piyasaya sürülmesiyle birlikte G1'e nihayet sanal klavye eklendi.

        • 9

          7. ANDROİD GOOGLE'IN CEO'SUNU APPLE'DAN ATTIRDI

          Zaman içinde iOS ve Android arasındaki rekabet arttıkça, Apple ve Google arasındaki ilişki de pek dostane olmadı. Bu durum en çok 2009 yılında Google CEO'su Eric Schmidt'in Apple'ın yönetim kurulundan istifa etmek zorunda kalmasıyla belirginleşti. Steve Jobs bu konuda şunları söyledi:

        • 10

          “Ne yazık ki Google, Android ve şimdi de Chrome OS ile Apple'ın temel iş alanlarına daha fazla girdikçe, Eric'in Apple yönetim kurulu üyesi olarak etkinliği önemli ölçüde azalacak, çünkü potansiyel çıkar çatışmaları nedeniyle toplantılarımızın daha büyük bölümünden çekilmesi gerekecek.”

        • 11

          8. WEBOS ANDROİD'İ YOK EDEBİLİRDİ

          WebOS'un Android'i ezip geçmesi ve iOS'un gerçek rakibi olması için zamanlama mükemmeldi; en azından eleştirmenlerin inandığı buydu. Palm'ın aldığı birkaç garip karar olmasaydı, bu gerçekten de gerçekleşebilirdi. İlk WebOS cihazını büyük operatörlerden biri yerine Sprint'te piyasaya sürdüler ve pazarlama kampanyası en hafif tabirle çok garipti. Yine de, Palm Pre ilk ay çok iyi sattı, ancak ondan sonra keskin bir düşüş yaşadı.

        • 12

          Birkaç ay sonra Verizon, Motorola DROID'i duyuracak ve Apple iPhone 3GS'e geçecekti. Palm ve WebOS söndü, Google Android'i geliştirmeye devam etti ve şimdi açık platformuyla dünyaya hızla hakim oldu. Google daha sonra WebOS'un tasarımcısı Matias Duarte'yi Android'in arayüzünü ve tasarımını geliştirmeye yardımcı olması için işe alacaktı. İlk büyük katkısı? Android 3.0 Honeycomb'un Holo kullanıcı arayüzü.

        • 13

          9. SONY 2010 YILINDA İLK ANDROİD AKILLI SAATİ ÜRETTİ

          2014 yılında Google, Android'in özellikle akıllı saatler için geliştirilmiş özel bir sürümü olan Android Wear'ı duyurdu. O zamandan beri birçok Android akıllı saatin piyasaya çıktığını gördük. Bunların üretilen ilk Android tabanlı akıllı saatler olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bir şirket herkesi geride bıraktı.

        • 14

          Sony (Ericsson) 2010 yılında LiveView saatini piyasaya sürmüştü. Bu saat, Android telefonlara bağlanarak Twitter zaman çizelgelerini, RSS beslemelerini, SMS'leri gösteriyor ve telefonun medya oynatıcısını kontrol ediyordu. Sony daha sonra 2013 yılında aynı özelliklerin çoğuna sahip SmartWatch 2'yi piyasaya sürdü. Samsung'un ilk Android tabanlı akıllı saatini piyasaya sürmesi bu zamana kadar gerçekleşmemişti; ancak Sony ilk çıkış yapan taraf oldu.

          Kaynak: Phandroid

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