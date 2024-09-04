İşte Osimhen transferinin perde arkası!

Galatasaray, Napoli'nin yıldız santrforu Victor Osimhen transferinde geri sayıma geçti. Geçen gün gece saatlerinde İstanbul'a getirdiği Nijeryalı futbolcuyu dün sağlık kontrolünden geçiren Galatasaray dünyanın gündemine oturdu. Evrensel futbol kamuoyunun konuştuğu transferin perde arkası da ortaya çıktı.

Süper Lig'in dördüncü hafta müsabakası için Adana Demirspor deplasmanına giden Galatasaray, sol bek ve sol stoper takviyelerini yapmayı planlıyordu. Mario Hermoso ve Ismail Jakobs ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Sportif AŞ yöneticisi Abdullah Kavukcu'nun uçağını Fransa'ya uçururken Mario Hermoso'nun son anda vazgeçip Roma'yla anlaşması planları alt üst etti.

Orta saha ve savunma arasındaki boşluğu kapatamadığı için gidişattan memnun olmayan Okan Buruk, bir süredir Icardi ve Batshuayi'yi antrenmanlarda birlikte kullanıyor, milli arayla birlikte 3-4-1-2 dizilimine dönmeyi planlıyordu. Osimhen gündemi, başarılı çalıştırıcıya soruldu ve yanıtı: Osimhen'i alma fırsatımız varsa bunu kaçıramayız.

Ancak Galatasaray'ın önceki dönemlerde de iş birliği yaptığı aracı menajer George Gardi'den gelen haber her şeyin fitilini ateşledi: "Victor Osimhen boşa çıkacak. İlgilenir misiniz?"

Nijeryalı yıldızın ikna olması sonrasında Napoli ile pazarlıklar başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 12 milyon Euro'luk yıllık ücretin en az yarısı kadarını ödemeyi taahhüt etti; müzakereler sonucunda bonuslarla birlikte Napoli'yle anlaşma sağlandı.

Galatasaray'da Futbol Direktörü Cenk Ergün, Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, özel uçakla İtalya'ya uçtu; George Gardi'ye transfer yetkilendirilmesi yapıldı. Okan Buruk oyuncuyla telefonla konuştuktan sonra yüz yüze de görüştü ve planlarını anlattı.

22.00 için uçuş planı oluşturuldu ancak Osimhen'in kadro dışı kaldığı Napoli'den bir isteği vardı: 130 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli, 75 olsun! Uçak Napoli havalimanında beklerken bu kez Napoli Havalimanı'ndan kötü haber geldi: Havalimanı 22.30-04.00 saatleri arasında uçuşa kapanıyordu! Bu noktada devreye Galatasaraylı yetkililer girdi; özel izin alındı ve uçak Türkiye'ye doğru havalandı.

Binlerce Galatasaray taraftarı havalimanına akın etti; 30 bin kişi 01.00'de havalanan özel uçağı anlık olarak internet üzerinden takip etti. Uçak 03.20'yi gösterdiğinde İstanbul'a indi; Osimhen 'in ilk sözleri: "Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarı burada. Çok heyecanlıyım" oldu.