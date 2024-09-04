Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Galatasaray
        GS
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Tümosan Konyaspor
        KON
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Trabzonspor
        TS
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Bellona Kayserispor
        KYS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte Osimhen transferinin perde arkası! - Galatasaray Haberleri

        İşte Osimhen transferinin perde arkası!

        Galatasaray dünyanın gündemine oturan transferi bugün resmiyete kavuşturacak. İtalya'ya çıkarmasından Victor Osimhen ile dönen sarı-kırmızılıların gizli operasyonunun detayları da ortaya çıktı. İşte Nijeryalı yıldızın transferinin perde arkası

        Giriş: 04.09.2024 - 10:07 Güncelleme: 04.09.2024 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, Napoli'nin yıldız santrforu Victor Osimhen transferinde geri sayıma geçti. Geçen gün gece saatlerinde İstanbul'a getirdiği Nijeryalı futbolcuyu dün sağlık kontrolünden geçiren Galatasaray dünyanın gündemine oturdu. Evrensel futbol kamuoyunun konuştuğu transferin perde arkası da ortaya çıktı.

        Süper Lig'in dördüncü hafta müsabakası için Adana Demirspor deplasmanına giden Galatasaray, sol bek ve sol stoper takviyelerini yapmayı planlıyordu. Mario Hermoso ve Ismail Jakobs ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Sportif AŞ yöneticisi Abdullah Kavukcu'nun uçağını Fransa'ya uçururken Mario Hermoso'nun son anda vazgeçip Roma'yla anlaşması planları alt üst etti.

        Ancak Galatasaray'ın önceki dönemlerde de iş birliği yaptığı aracı menajer George Gardi'den gelen haber her şeyin fitilini ateşledi: "Victor Osimhen boşa çıkacak. İlgilenir misiniz?"

        REKLAM

        Orta saha ve savunma arasındaki boşluğu kapatamadığı için gidişattan memnun olmayan Okan Buruk, bir süredir Icardi ve Batshuayi'yi antrenmanlarda birlikte kullanıyor, milli arayla birlikte 3-4-1-2 dizilimine dönmeyi planlıyordu. Osimhen gündemi, başarılı çalıştırıcıya soruldu ve yanıtı: Osimhen'i alma fırsatımız varsa bunu kaçıramayız.

        Galatasaray'da Futbol Direktörü Cenk Ergün, Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, özel uçakla İtalya'ya uçtu; George Gardi'ye transfer yetkilendirilmesi yapıldı. Okan Buruk oyuncuyla telefonla konuştuktan sonra yüz yüze de görüştü ve planlarını anlattı.

        Nijeryalı yıldızın ikna olması sonrasında Napoli ile pazarlıklar başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 12 milyon Euro'luk yıllık ücretin en az yarısı kadarını ödemeyi taahhüt etti; müzakereler sonucunda bonuslarla birlikte Napoli'yle anlaşma sağlandı.

        22.00 için uçuş planı oluşturuldu ancak Osimhen'in kadro dışı kaldığı Napoli'den bir isteği vardı: 130 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli, 75 olsun! Uçak Napoli havalimanında beklerken bu kez Napoli Havalimanı'ndan kötü haber geldi: Havalimanı 22.30-04.00 saatleri arasında uçuşa kapanıyordu! Bu noktada devreye Galatasaraylı yetkililer girdi; özel izin alındı ve uçak Türkiye'ye doğru havalandı.

        Binlerce Galatasaray taraftarı havalimanına akın etti; 30 bin kişi 01.00'de havalanan özel uçağı anlık olarak internet üzerinden takip etti. Uçak 03.20'yi gösterdiğinde İstanbul'a indi; Osimhen 'in ilk sözleri: "Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarı burada. Çok heyecanlıyım" oldu.

        Galatasaray, sponsor hastanesinde Osimhen'i sağlık kontrolünden geçirdi; fotoğraf çekimi yapıldı ve transfer duyurusunun yapılacağı video için RAMS Park'a geçildi. Özel kostümler ve dansçılar eşliğinde video çekimi yapıldı ve artık geri sayıma geçildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vaniköy'deki kaçak villa yıkılıyor
        Vaniköy'deki kaçak villa yıkılıyor
        Maduro'dan sürpriz hamle: Noel tarihini değiştirdi
        Maduro'dan sürpriz hamle: Noel tarihini değiştirdi
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Doğduğu topraklara dönüyor
        Doğduğu topraklara dönüyor
        Arjantin'de bir kent 'kendi para birimi'ni yarattı
        Arjantin'de bir kent 'kendi para birimi'ni yarattı
        Bu iller için sağanak yağmur uyarısı
        Bu iller için sağanak yağmur uyarısı
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi
        TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüşecek
        8 meslekte büyük değişim kapıda mı?
        8 meslekte büyük değişim kapıda mı?
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Baba-oğul silahlı saldırıda öldü!
        Baba-oğul silahlı saldırıda öldü!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı? (Arama çalışmalarında son durum)
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı? (Arama çalışmalarında son durum)
        Otopsi raporu çıkmadı
        Otopsi raporu çıkmadı
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Habertürk Anasayfa