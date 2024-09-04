Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan sürpriz hamle: Noel tarihini değiştirdi

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Venezuela'da Temmuz ayının sonunda gerçekleşen seçimlerin ardından yaşanan gelişmeleri dünya takip ederken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ülkede 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez hakkında tutuklama emri çıkarılmasıyla siyasi gerilimin arttığı dönemde konuşan Maduro, Noel'in Ekim ayında kutlanmasına karar verdiğini söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Maduro, "Eylül ayındayız ve şimdiden Noel kokuyor. Bu yüzden bu yıl, hepinize saygılarımı sunmanın ve hepinize minnettarlığımı göstermenin bir yolu olarak, 1 Ekim'de erken bir Noel ilan edeceğim." dedi.

2013'ten beri iktidarda olan Maduro'nun Noel tarihini ilk kez öne çekmiyor. Bunu pandemi döneminde de yapmıştı ancak hiç bu kadar erken olmamıştı. *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.