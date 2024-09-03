Ahu Tuğba'nın cenazesinin getirilmesinin 10 günü bulabileceği belirtildi
Ahu Tuğba'nın ölümü üzerinde şüphe olması adına hazırlanan otopsi raporu, henüz çıkmadığı için cenazesi İstanbul'a nakledilemedi. Gerek otopsi raporunun hazırlanması gerekse diğer prosedürler gereği Ahu Tuğba'nın cenazesinin İstanbul'a getirilmesi bir hafta - 10 günü bulabilir
KOAH nedeniyle pazar günü hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın otopsi raporu henüz çıkmadı. Bu nedenle de Ahu Tuğba'nın cenazesi, İstanbul'a nakledilemedi. Prosedürler gereği, kişinin ölüm nedeni hakkında şüphe olmaması için otopsi raporunun çıkması gerekiyor. Otopsi raporu çıkana kadar kişinin ölüm nedeni, 'Şüpheli ölüm' kategorisinde yer alıyor.
Gerek otopsi raporunun hazırlanması gerekse diğer prosedürler gereği Ahu Tuğba'nın cenazesinin İstanbul' getirilmesi bir hafta - 10 günü bulabilir. Cenazenin İstanbul'a getirilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile MGD (Magazin Gazetecileri Derneği), magazin gazetecileri Nurettin Soydan ve Savaş Kalafat himayesinde gerçekleştirilecek.