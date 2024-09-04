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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Müzakereler sonucu dün akşam teslim aldık

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Müzakereler sonucu dün akşam teslim aldık

        Türkiye'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan eserlerden biri daha doğduğu topraklara döndürülüyor. Yaklaşık 2 bin 700 yıllık Bintepeler Kolyesi'nin ABD'den iadesi sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada; "2024 yılında 20 tarihî eseri doğduğu topraklara döndürdük. Anadolu'nun bir tarihî eserini daha Türkiye'ye getiriyor ve bu sayıyı 21'e ulaştırıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 09:31 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:51
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        Doğduğu topraklara dönüyor
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        Türkiye'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan yaklaşık 2 bin 700 yıllık Bintepeler Kolyesi doğduğu topraklara kavuşuyor

        Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Manisa'daki Bintepeler arkeolojik alanından çıkarılan altın kolyeyi Türkiye'ye iade etti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts Eyaleti'nde yer alan Boston Güzel Sanatlar Müzesi arasında varılan anlaşmayla dün gece teslim edilen altın kolyeyi yetkililer önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirecek.

        Lidya sanatının karakteristik özelliklerini taşıyan yaklaşık 20 santimetre uzunluğundaki eseri altın ve karnelyan taşlarından oluşan nar şeklinde boncuklar süslüyor.

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        Bölge için tarihî ve kültürel önemi büyük olan bu eser M.Ö. 6'ncı veya 5'inci yüzyıla tarihlendiriliyor.

        Manisa Müzesi Müdürlüğü envanterinde kayıtlı Bintepeler Nekropol Alanı'ndan çıkan diğer eserlerle de benzerlik göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

        Kolyeyi 1982'de edinen Boston Güzel Sanatlar Müzesi eserin Anadolu kökenli olduğu dışında herhangi bir mülkiyet veya köken bilgisine sahip olmadığı bu eser için 2023 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu ile iletişime geçti. Bakanlığın yürüttüğü bilimsel incelemeler ve arşiv araştırmaları sonucunda, kolyenin 1970'lerde Bintepeler Nekropol alanında, yüzlerce Lidya tümülüsünün bulunduğu bölgeden yasa dışı kazılarla çıkarıldığı ve yurt dışına kaçırıldığı tespit edildi.

        Bu bilgiler ışığında da Boston Güzel Sanatlar Müzesi kolyenin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi.

        Günümüze kadar iyi korunmuş olarak ulaşan altın kolye bu yıl Türkiye'ye iadesi sağlanan 21'inci eser oldu.

        Bintepeler kolyesi önümüzdeki dönemde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "2024 yılında 20 tarihî eseri doğduğu topraklara döndürdük. Anadolu'nun bir tarihî eserini daha Türkiye'ye getiriyor ve bu sayıyı 21'e ulaştırıyoruz. Yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesine tarihlenen altın Bintepeler Kolyesi'ni Boston Güzel Sanatlar Müzesi ile gerçekleştirdiğimiz müzakereler sonucu dün akşam teslim aldık. Manisa kökenli, nar şeklinde altın ve kırmızı akik boncuklardan oluşan bu tarihî eser bölge tarihi açısından da oldukça önemli. Bintepeler Kolyesi'nin iadesi süresince desteklerini esirgemeyen Boston ve New York Başkonsolosluğumuz olmak üzere emeği geçen tüm Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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        #Bintepeler kolyesi
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