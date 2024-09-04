Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Müzakereler sonucu dün akşam teslim aldık

Türkiye'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan yaklaşık 2 bin 700 yıllık Bintepeler Kolyesi doğduğu topraklara kavuşuyor

Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Manisa'daki Bintepeler arkeolojik alanından çıkarılan altın kolyeyi Türkiye'ye iade etti.

Bölge için tarihî ve kültürel önemi büyük olan bu eser M.Ö. 6'ncı veya 5'inci yüzyıla tarihlendiriliyor.

Kolyeyi 1982'de edinen Boston Güzel Sanatlar Müzesi eserin Anadolu kökenli olduğu dışında herhangi bir mülkiyet veya köken bilgisine sahip olmadığı bu eser için 2023 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu ile iletişime geçti. Bakanlığın yürüttüğü bilimsel incelemeler ve arşiv araştırmaları sonucunda, kolyenin 1970'lerde Bintepeler Nekropol alanında, yüzlerce Lidya tümülüsünün bulunduğu bölgeden yasa dışı kazılarla çıkarıldığı ve yurt dışına kaçırıldığı tespit edildi.

Bu bilgiler ışığında da Boston Güzel Sanatlar Müzesi kolyenin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi.

Günümüze kadar iyi korunmuş olarak ulaşan altın kolye bu yıl Türkiye'ye iadesi sağlanan 21'inci eser oldu.

Bintepeler kolyesi önümüzdeki dönemde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek.