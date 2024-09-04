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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Niğde çevreleri ile Muğla'nın iç, Ankara’nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Güneşli 30° Ankara Güneşli 29° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 33° Trabzon Sağanak Yağış 27° Bursa Parçalı bulutlu 28° Adana Sağanak Yağış 34° Diyarbakır Güneşli 37° Gaziantep Güneşli 34° Ağrı Güneşli 32°

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Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.