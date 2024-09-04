Arjantin'de bir kent 'kendi para birimi'ni yarattı

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Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei'nin ekonomide uyguladığı 'şok terapi' adını verdiği politikaları kapsamında federal hükümetten eyaletlere yapılan aylık nakit transferlerini azaltılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Şili sınırına yakın küçük bir kent olan La Rioja ise iflas ettiğini açıklamıştı. Daha çok memurların yaşadığı kentte kısa süre sonra yerel ekonomi de derin bir durgunluğa sürüklendi.

Gelişmelerin ardından Milei'yi açıkça eleştiren La Rioja Valisi Ricardo Quintela, kendi radikal planlarını hazırladıklarını açıkladı.

Bloomberg'in haberine göre Quintela, eyaletin kendi para birimi olan chacho'yu yarattıklarını açıklarken, tüm hükümet çalışanlarına da 50 binlik tomarlar halinde dağıtmaya başladıklarını belirtti. Quintela, bunun insanların temel ihtiyaç maddelerini daha fazla satın alabilmelerine yardımcı olmak için küçük bir ikramiye ödemesi olduğunu vurguladı. Bölge esnafı da, teşvikler sonrası chacho'yu peso'yu kabul ettikleri gibi kabul ederken, bir chacho'nun bir peso'ya eşit olduğu belirtildi. Eyalet başkentindeki bir benzin istasyonu olan Refinor'da, haberin açıklandığı sabah harcamalar yüzde 10 arttı. Bölgedeki kasap dükkanı Noed-Fama'dan yapılan açıklamada ise tüm müşterilerin yaklaşık yarısının ilk hafta yeni para birimiyle ödeme yaptığı belirtildi.

Şu ana kadar üç milyar (ya da kabaca 3 milyon dolar kadar) chacho dağıtılırken, bu miktarın dokuz milyara çıkarılması planlanıyor. Uzmanlar, bu durumun hem La Rioja'da hem de belki gelecekte ülke genelinde olacakların bir işareti olabileceğini söylüyor. Uzmanlara göre bu durumun La Rioja'da işe yaraması durumunda diğer valiler de onu takip edebilir. Şehirlerin kriz durumunda kendi para birimini basması ise yeni değil. Haberturk.com'da yer alan habere göre Arjantin'de 2000'lerin başında, federal hükümet bugün yaşananlara benzer bir kemer sıkma planı dayattığında, eyaletler kendi para birimlerini çıkarmıştı. La Rioja da dahil olmak üzere bir düzineden fazla eyalet bu akıma katılmıştı.

MILEI'NİN 'EKONOMİK İSTİKRAR İÇİN ŞOK TERAPİ' PLANI Arjantin'de büyük bir ekonomik krizi miras alan Milei, 10 Aralık 2023'te göreve başlamasının ardından ülke ekonomisini istikrara kavuşturmak için radikal ve "acı verici" bir plan olarak görülen 'şok terapi' planını açıklamıştı. Milei'nin göreve başlamasından bu yana para politikasında önemli bir değişikliğe gidilirken, Milei yönetimi fiyat kontrollerini kaldırmış, Arjantin pesosunu dolar karşısında yüzde 50'den fazla devalüe edeceğini ve kamu harcamalarının kısacağını duyurmuştu. * Haberin görseli Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.