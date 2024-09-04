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        Haberler Dünya Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek | Dış Haberler

        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Kahire'ye yaptığı ziyaretin ardından bugün Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile Ankara'da bir araya gelecek; ziyaretin başlıca gündeminin Gazze olması beklenirken, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi de toplanacak.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.09.2024 - 07:19 Güncelleme: 04.09.2024 - 07:19
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüşecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye 14 Şubat 2024'te yaptığı ziyaretle, Ankara-Kahire hattındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. Bu, 12 yıl sonra bir ilkti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesinin başlıca gündem maddesi Gazze olacak. İsrail’in saldırılarının durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda atılabilecek ortak adımlar görüşülecek. Filistin başta olmak üzere Libya, sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde; kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi iki yapılabilecekler ele alınacak.

        İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat 2024'te Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde gerçekleştirilecek.

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        Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak.

        Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir teatisinde bulunulacak.

        Toplantı kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik bazı belgelerin imzalanması da gündemde bulunuyor.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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