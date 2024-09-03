Fenerbahçe'den Cristian Medina için yeni hamle!
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Cristian Medina için yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...
- 1
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Boca Juniors'ın orta saha oyuncusu Cristian Medina gelmişti.
- 2
Arjantin basınından TNT Sports'un haberine göre; Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina için Boca Juniors ile yaptığı görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe, Boca Juniors'a Medina için yeni bir teklifte bulundu.
- 3
Habere göre; Fenerbahçe, Medina için yaptığı yeni teklifte oyuncuyu şimdi transfer etmek istediğini Boca Juniors'a iletti.
-
- 4
Boca Juniors'ın, Cristian Medina transferiyle ilgili kesin kararını önümüzdeki birkaç saat içinde Fenerbahçe'ye ileteceği kaydedildi.
- 5
Fenerbahçe'nin Medina için Boca Juniors'a yaptığı son teklifte 13 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 20 pay gibi maddeleri masaya koyduğu iddia edilmişti.
- 6
22 yaşındaki Arjantinli altyaş milli orta saha oyuncusu Cristian Medina, bu sezon forma giydiği 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı.
Medina, Arjantin'in 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda da yer aldı.
-