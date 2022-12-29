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"Hayalimi Kodluyorum" projesiyle köy okullarında robotik kodlama dersleri başlıyor

Hem günümüzün hem de geleceğin gözde meslekleri arasında yer alan yazılımcılığın önemi gün geçtikçe artıyor. Öğrencilerin eğitim, spor ve sanatta fırsat eşitliği yakalamaları için çalışan bir sivil toplum kuruluşunun "Hayalimi Kodluyorum" projesi kapsamında köy okullarındaki öğrenciler için kurulacak atölyelerde robotik kodlama alanında eğitim verilecek

Giriş: 29.12.2022 - 15:16 | Güncelleme: ABONE OL
Köy okullarında robotik kodlama dersleri başlıyor
Köy okullarında robotik kodlama dersleri başlıyor
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DHA

Öğrencilerin eğitim, spor ve sanatta fırsat eşitliği yakalayabilmelerine destek vermek için sürdürülebilir ve nitelikli çalışmalar hayata geçiren Hayalime Ortak Ol Derneği, Amazon Türkiye ile köy okulu projesine imza atıyor.

Hayalime Ortak Ol Derneği Genel Müdürü Alper Elbirler'in öncülüğünde yürütülen proje kapsamında İzmir'deki 5 köy okuluna "Hayalimi Kodluyorum" atölyeleri kurulacak. Süreç boyunca toplam 10 öğretmene, eğitmen dersleri verilecek. Ardından ise öğretmenler köy okullarındaki öğrenciler ile atölyelerde bir araya gelerek robotik kodlama alanında eğitim verecek.

KOD YAZMAYI VE KODLAMAYI ÖĞRENECEKLER

Günümüzün ve geleceğin gözde mesleklerinden biri olan yazılımcılık kapsamındaki eğitimlerin gençler için çok önemli olduğunu belirten Hayalime Ortak Ol Derneği Genel Müdürü Alper Elbirler, projelerinin detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"5 köy okulundaki 10 öğretmenimize proje kapsamında eğitimler vereceğiz. Ardından öğretmenler okullarda kurulacak olan atölyelerde öğrencilerle buluşarak STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) tabanlı çalışmalar yapacak. Öğrenciler çalışmalarına simge tabanlı programlama kullanarak kodlama etkinliklerine başlayacak. Bu etkinlikleri tamamladıktan sonra ise sözcük tabanlı bir programlama dili ile kod yazma becerilerini geliştirecek. Böylece ilkokul öğrencilerinin hem kod yazmalarını hem de kodlamayı basitten karmaşığa doğru adım adım öğrenmelerini sağlayacağız."

ÖĞRENCİLER İZMİR'DE FUARDA BULUŞACAK

Atölye çalışmaları sırasında öğrencilerin 10'ar kişilik takımlar oluşturacağını ve takımların 23 Nisan haftası İzmir'de düzenlenecek "Gelecekteki Okulunu Hayal Et" temalı fuarda buluşacaklarını aktaran Alper Elbirler, şöyle devam etti:

"Bu projeyle birlikte öğrenciler ve öğretmenler STEM ilkeleri ile yapacakları çalışmalarda dijital çağa uygun becerileri kazanacaklar. Bunun yanı sıra fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve yaratıcılık kaslarını geliştirecekler. Projemizle birlikte öğrencilerin gelişimine katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Gelecek dönemde daha çeşitli projeler geliştirmek ve daha fazla öğrenciye ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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