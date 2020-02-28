28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'in Vuhan şehrinde başlayan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, bazı bölgelere yönelik uçuş trafiğini olumsuz etkiledi. Ocakta Avrupa uçuş trafiği geçen yılın aynı ayına kıyasla günlük yüzde 0,4 azalırken, Portekiz'den Hollanda'ya, İngiltere'den Fransa'ya kadar bazı ülkelerdeki havalimanlarından uçuşlarda yaşanan gecikmeler dikkati çekti.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, ocakta Avrupa şebekesindeki uçuş trafiği yıllık bazda günlük yüzde 0,4 azalarak 25 bin 365 oldu. Kovid-19 salgınının etkisiyle gerçekleşen uçuş trafiğindeki düşüşün şubatta da devam etmesi bekleniyor.
Ocakta gecikme oranları yüzde 26 azalırken, ortalama süre 8,3 dakika olarak kaydedildi.
Buna karşın bazı kategorilerdeki gecikmelerde artış görüldü.
Hava Trafik Akış Yönetimi (ATFM) kaynaklı gecikmelerde Avrupa şebekesinde yüzde 15,3 artış yaşandı. Bunun yüzde 28,6'lık bölümü uçakların inişlerindeki gecikmelerden, yüzde 2,6'sı da havaalanı şartlarından kaynaklandı.
TÜRKİYE HAVA YOLU ÜCRET GELİRİNDE 6'INCI SIRADA
Avrupa şebekesinde en fazla gecikme yaşanan havalimanları Lizbon, Amsterdam, Londra, Viyana, Paris, Madrid, Frankfurt olarak sıralandı. Türkiye'den herhangi bir havalimanı ilk 10 listesinde yer almadı. Bu durum, Türkiye adına olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.
Son dönemde uçuş sayısını artırarak dikkati çeken Türk Hava Yolları (THY),Avrupa'nın hava sahasını kullanması dolayısıyla en fazla yol ücreti ödeyen şirketler arasında 4'üncü sırada yer aldı.
Raynair, Lufthansa ve Easyjet'ten sonra listeye giren THY'yi, British Airways, Air France, Emirates ve Katar Havayolları takip etti.
En fazla yol ücreti geliri elde eden ülkeler içinde ise Türkiye, ocakta Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'dan sonra 6'ncı sırada yer aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!