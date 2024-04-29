Koton Mağazacılık halka arz oluyor. Firma halka arz büyüklüğünü 4.1 milyar TL olarak açıklarken, dağıtılacak lot miktarı da 136 milyon 600 bin olarak belirlendi. BİST kodu KOTON olarak geçen firmanın tüm halka arz detaylarını derledik. İşte, halka arz Nisan-Mayıs takvimi kapsamında Koton halka arz detayları...