Premier Lig devleri Barış Alper Yılmaz'ın peşinde! Bonservisini duyurdular...
Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa devlerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İngilizler, yıldız fuybolcunun bonservis bedelini de duyurdu. İşte detaylar...
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla alkış toplayan Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'den iki dev kulübün talip olduğu iddia edildi.
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HITC'de yer alan habere göre, İngiltere Premier League ekiplerinden Mancehster United ile Tottenham, genç yıldızı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
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"SAHANIN HER YERİNDE GÖREV ALABİLİYOR"
23 yaşındaki oyuncu hakkında scoutların gözüne çarpan ilk özelliğin Barış Alper'in çok yönlü olması olduğu vurgulanan haberde, "Yılmaz sahanın hemen hemen her yerinde görev alabilen olağanüstü bir oyuncu" ifadeleri kullanıldı.
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Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham'ın gelecek sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için bu transfere ihtiyaç duyduğu vurgulanırken milli futbolcunun Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olduğuna dikkat çekildi.
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25 MİLYON EURO
Haberde, Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için istediği bonservis bedelinin de netlik kazandığı aktarıldı. Sarı-kırmızılıların genç futbolcu için 25 milyon euroluk bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.
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23 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon Galatasaray'da 51 karşılaşmada forma şansı buldu.
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Barış Alper Yılmaz bu müsabakalarda 6 kez rakip fileleri havalandırırken takım arkadaşlarına da 9 asist yaptı.
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