Çığ altında kalan minibüs, 5 ay sonra ortaya çıktı
Van'da geçtiğimiz tipiye yakalanarak yolda kalan minibüsteki 10 kişi, 9 kilometrelik yolu yürüyerek Bahçesaray ilçesine ulaşmıştı. Yolda kalan minibüs ise daha sonra çığ altında kalmıştı. 5 ay sonra da karların erimesiyle minibüs ortaya çıktı
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Van'da aralık ayında etkili olan kar ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolunda, çığla 20 metre sürüklenen minibüs, yaklaşık 5 ay sonra karların erimesiyle ortaya çıktı. 132 gün kapalı olan yol da ulaşıma açıldı.
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Van'dan 23 Aralık 2023'te Bahçesaray yönüne ilerleyen Osman Küncü yönetimindeki yolcu minibüsü ve Şahin Sabırlı yönetimindeki hafif ticari araçtaki 10 kişi, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi inişinde kar ve tipiye yakalandı.
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Mahsur kalanlar, ekiplerden yardım istedi. Çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan bölgeye ekipler ulaşamayınca, araçları terk eden 10 kişi, 9 kilometrelik yolu yürüyerek ilçeye ulaştı.
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Terk edilen 2 araç ise daha sonra düşen çığ altında kaldı. Karayolları ekipleri ile bölgeye gelen araç sahipleri, hafif ticari aracı küreklerle çıkardı. Çığın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan yolcu minibüsüne ise ulaşılamadı.
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YOL ULAŞIMA AÇILDI
Çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023'ten bu yana kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolundaki ilk çalışma da 13 Şubat'ta başlatıldı.
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Çığ riskleri nedeniyle zaman zaman durdurulan çalışmalara rağmen Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından 132 gün aradan sonra Van-Bahçesaray yolu bugün ulaşıma açıldı. Yaklaşık 5 ay kar kütleleri altında kalan minibüs ise karların erimesiyle ortaya çıktı.
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