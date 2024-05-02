5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi

Bu yıl 550 bin fideyi vatandaşlara dağıttıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız almış oldukları bu fideleri bağlarında, bahçelerinde yetiştirecek. Yıllardır buna rağbet gösterilmesinin nedeni fidelerin organik, kaliteli ve verimli olması. Sabahın erken saatlerinden beri vatandaşlarımız buraya gelerek domates fidelerini almak için sıraya giriyor. Demek ki bu sıraya geçmeye, bu gayrete değecek bir ürün ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımıza sağlıkla, ağız tadıyla yemek nasip olsun diyoruz. Bu dağıtım birkaç noktada devam ediyor."