'Bahar'ın 'Umay'ı Alisa Sezen Sever sitem etti: Afra Saraçoğlu'na benzetilmekten...
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 'Umay'ı Alisa Sezen Sever, sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoda kendisini Afra Saraçoğlu'na benzetenlere sitem etti; "Çok teşekkür ederim ama lütfen artık benzetmeyin beni"
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Ekranların reyting rekorları kıran dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'da 'Umay' karakterine hayat veren Alisa Sezen Sever, oyuncu Afra Saraçoğlu ile benzerliği sosyal medyada dikkat çekti.
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17 yaşındaki Alisa Sezen Sever, Afra Saraçoğlu‘na benzetilmesine sitem etti. Konuyla ilgili bir video yayımlayan Sever, "Lütfen artık benzetmeyin" diyerek takipçilerine seslendi.
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"ÇOK YORULDUM"
Genç oyuncu; "Bazı anlarda, bazı fotoğraflarda evet ben de çok benzetiyorum ama bazı durumlarda da alakamız yok. İki durumda da artık benzetilmekten çok yoruldum. Çok teşekkür ederim ama lütfen artık benzetmeyin beni" ifadelerini kullandı.