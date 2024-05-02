Bayraktar TB3 SİHA'dan rekor irtifa
Baykar tarafından geliştirilen Silahlı İnsansız Hava Aracı, Bayraktar TB3 SİHA, 33 bin feet irtifaya çıkarak Yüksek İrtifa Sistem Performas testini başarıyla tamamladı
- 1
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’de gerçekleştirilen uçuşta Bayraktar TB3 SİHA, TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalandı.
- 2
Gerçekleştirilen test uçuşunda 33 bin feet irtifaya çıkan silahlı insansız hava aracı yerli bir motorla şimdiye kadar çıkılan en yüksek irtifaya ulaştı.
- 3
Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 327 saat 35 dakika havada kaldı.
-
- 4
Milli SİHA, 20 Aralık 2023’te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde yere inmeden 32 saat havada kalmış ve gökyüzünde 5 bin 700 km yol kat etmişti.
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16
- 17
- 18
-
- 19
- 20