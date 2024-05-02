TARİHİ ZİRVE! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi

TARİHİ ZİRVE! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. CHP lideri Özel saat 17.40'ta AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Tarihi görüşmede Özel'i, partiye gelişinde AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer aldı.

Görüşmede yeni anayasa, ekonomi, çalışma hayatı ile Gazze'de yaşananların ele alınması bekleniyordu.

31 Mart yerel seçimlerin ardından yapılan ilk yüz yüze görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile 22 Eylül 2016'da AK Parti Genel Merkezi’nde görüşmüştü. Bugünkü toplantıyla, AK Parti ve CHP liderleri, 8 yıl sonra bir araya gelmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel, ilk olarak Ramazan Bayramı dolayısıyla telefonda görüşmüş, ardından da Meclis'teki 23 Nisan Resepsiyonu'nda kısa bir görüşme yapmışlardı. Daha sonra da CHP, Cumhurbaşkanlığı'ndan randevu talep etmişti.

MASADAKİ KONULAR Bugün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek görüşmede, yeni anayasa, ekonomi, çalışma hayatı ile Gazze'de yaşananların ele alınması bekleniyor.

REKLAM Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinin ana gündem maddesi yeni anayasa olması bekleniyor.

Erdoğan, son olarak Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada birçok alandaki değişime dikkat çekerek, “Buna ayak uydurmak için de Türkiye’nin eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Yani bu konuda CHP’nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım” demişti.

CHP liderinin gündeminde ise anayasa dışında; borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının arttırılması, belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen kritik projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, öğretmenler başta olmak üzere atama bekleyen çeşitli meslek grupları, kamuya girişte mülakatın kaldırılması, Gezi tutukluları başta olmak üzere yargıda yaşanan sıkıntıları da içeren geniş bir dosya olacak.

ÖZEL ESKİ GENEL BAŞKANLARLA GÖRÜŞTÜ CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde önceki genel başkanlar; Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonla görüştü.

Özel, Erdoğan ile yapacağı görüşmesinin çerçevesine dair bilgi verdiği önceki genel başkanların da görüş ve önerilerini aldı. Özel, daha önce Erdoğan görüşmesine ilişkin MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının da görüşlerini almıştı.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A HEDİYE Özel, Erdoğan'a Paşabahçe'nin "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. "Cumhuriyet Ateşi", Mustafa Kemal Atatürk'ün genç Cumhuriyet’in Avrupa’ya gönderdiği öğrencilerden Sadi Irmak'a hitaben söylediği “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde geri dönmelisiniz” sözünden ilhamla oluşturulmuş bir eser olarak biliniyor. Özel, ayrıca yanında Manisa’daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali’nden getirdiği mesir macunu hediye etti.