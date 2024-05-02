Adana'da motosiklet üretim tesisinde yangın çıktı
Adana'da bir motosiklet üretim tesisinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor
Giriş: 02.05.2024 - 21:20 Güncelleme: 02.05.2024 - 23:07
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İşçiler tahliye edildi, bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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