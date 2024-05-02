Hakkarili aile bitkin halde buldukları 2 sincap yavrusuna bakıyor
Hakkari'nin Durankaya beldesinde Ayva ailesi, tarlada bitkin buldukları 2 sincap yavrusunun bakımını üstlendi
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Hakkari'nin Durankaya beldesindeki Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Hemi Ayva, tarlada çalışırken 2 sincap yavrusunu bitkin halde bulunca eve götürdü.
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Ayva, diğer aile bireyleriyle bakımı üstlendiği hayvanlara şırıngayla süt vererek hayata tutunmalarını sağladı.
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Evin maskotu haline gelen sincaplar, mahalle sakinlerinin de ilgi odağı oldu.
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Hemi Ayva, anneleri ölen sincap yavrularına bakmak için eve getirdiğini söyledi.
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Sincaplara şırıngayla süt verdiğini anlatan Ayva, "Günde 3 kez süt veriyoruz. Karton kutuya koyduğum yünün üstünde bakımını yapıyoruz.
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Zarar görmemeleri için özenle bakıyoruz. Biraz büyüdüklerinde onları tekrar doğal ortamlarına bırakacağız. Yeni doğan bebek gibiler" dedi.
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Ayva'nın yeğeni Saadet Güldal da sincapları mahallenin yukarı kısmındaki tarlada bulduklarını belirterek, "Onları eve getirip sütle besledik. İnekten sağdığımız sütü enjektörle vermeye çalışıyoruz.
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Merak eden herkes gelip bakıyor. Daha çok küçükler. Burada birçok hayvan besliyoruz. Bunların da bakımını yapıyoruz" diye konuştu.
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Hakkari Valisi Ali Çelik de yavru sincapları besleyen ailenin videosunu sosyal medya hesabından "Kalbi olan herkes aynı dili konuşur: merhamet ve şefkat. Ve sevgi, tüm canlıları birleştirir, iyileştirir. İyi ki varsınız, dünyayı güzelleştiren güzel insanlar" ifadeleriyle paylaşmıştı.
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