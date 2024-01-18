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        Haberler Ekonomi Para Kosova'da 1 Şubat'tan itibaren nakit ödeme işlemlerinde sadece euro kullanılacak - Para Haberleri

        Kosova'da 1 Şubat'tan itibaren nakit ödeme işlemlerinde sadece euro kullanılacak

        Kosova Merkez Bankası (BQK), ülkede nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin euro olduğunu düzenleyen yönetmeliği onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:17 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:17
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        Kosova'dan euro kararı
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        1 Şubat'ta yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, nakit ödeme işlemlerinde ve Kosova Cumhuriyeti'ndeki ödeme sisteminde kullanılmasına izin verilen tek para birimi euro olarak belirlendi.

        Euro dışındaki para birimleri, yalnızca fiziksel biçimde veya banka hesaplarında saklanabilecek, uluslararası ödemelerin yapılması ve döviz işlemleri için kullanılabilecek.

        Ülkede euro banknot ile madeni paraların ve diğer para birimlerinin toplu olarak ülkeye giriş çıkışı BQK'nin münhasır hakkı olacak.

        Kosova'da Sırpların çoğunlukta olduğu tüm yerleşim yerlerinde ödeme için Sırp dinarı kullanılıyor ve ülkede Sırbistan'a ait kurumlarda çalışanların maaşları, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çocuk yardımları da dinarla ödeniyor.

        Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle ülkede Sırp dinarı kullanımının sonlanacağı belirtiliyor.

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