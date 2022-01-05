Koruyucu aile sayısı her geçen gün artıyor

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki çocukların "aile sıcaklığında" yaşaması için başlatılan ve her geçen gün yaygınlaşan "koruyucu aile" hizmetine, 2018'den bu yana e-Devlet üzerinden 10 bin 105 kişi başvurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Bakanlıkça Türkiye genelinde korunmaya muhtaç çocuklar için sürdürülen koruyucu aile seferberliği ile, çocukların aile ortamında sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri sağlanıyor.

Koruyucu aile, kurumla iş birliği içinde çocuğa, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı oluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruyucu ailelerin sayısını artırmak üzere yürüttüğü tanıtım, yaygınlaştırma çalıştırmaları ve kolay başvuru imkanı sayesinde, koruyucu aile hizmeti kapsamındaki aile sayısı giderek artıyor.

Çocuklara "sıcak yuva" olmak isteyen aileler, ikamet ettiği ilde bulunan il müdürlüğünden ya da Bakanlığın internet sitesindeki "Koruyucu Aile Olmak İstiyorum" butonundan ön başvuru yapabiliyor. Ayrıca, 2018'den bu yana e-Devlet üzerinden başvuru alınıyor.

Bu kapsamda, çocuklara hem yuvasını hem yüreğini açmak isteyen 10 bin 105 kişi, 2018'den itibaren e-Devlet üzerinden koruyucu aile olmak için başvurdu.

- Koruyucu ailelikte dört farklı model bulunuyor

Devlet korumasındaki çocukların en büyük ihtiyacı olan aile ortamına kavuşabilmeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan koruyucu ailelik sisteminin farklı modelleri bulunuyor.

"Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile", "Süreli Koruyucu Aile", "Geçici Koruyucu Aile" ve "Uzmanlaşmış Koruyucu Ailelik" olmak üzere dört farklı modelle koruyucu aile olunabiliyor.

Koruyucu ailelere, çocuklar için her yıl değişen memur maaş katsayıları ve çocukların özel ihtiyaç durumları dikkate alınarak destek ödemesi yapılıyor.