Korsan saldırıları 20 kat arttı, siber sigorta şart oldu

Zurich Sigorta Grubu'nun (Zurich Insurance Group) Türkiye CEO'
6 AY SONRA ORTAYA ÇIKIYOR
Korsan saldırılarının en önemli özelliklerinden birinin de hackerlerin şu anda ele geçirdikleri hesapları sizin hemen fark etmemiz için belki 6 ay sonra kullanmaları olduğunu anlatan Yıldız, "Şu anda farkında olmadan hacklenmiş olabiliriz" dedi. Buna karşın hem şirketlerin hem de kişilerin farkındalığın arttığını dile getiren Yıldız, şu anda henüz siber sigortalar alanında bir artış olmasa da salgın sonrası böyle bir süreci beklediklerini çünkü bu alanda farkındalığın arttığını, siber sigortalarda hareketliliğin arttığını ve kendilerine çok daha fazla soru sorulduğunu belirtti.
5 ADIMDA HACKERDEN KORUNMA REHBERİ
Bu saldırılardan korunmak için herşeyden önce tanımadığımız bilmediğimiz yerlerden gelen e-maillerin açılmaması gerektiğini belirten Yılmaz, ikinci olarak bir anti virüs programı kullanımının önemine işaret etti. Yıldız, ödeme aracı olarak sanal kredi kartı kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Hackerlere karşı yapılması gereken dördüncü maddenin EFT ve havale limitlerini düşürmek olduğunu ifade eden Yıldız son olarak bir bireysel sigorta programını satın olmanın şart olduğunu kaydetti.
DAR KASKO ÇÖZÜM OLABİLİR
Kasko ve trafik sigortasına da değinen Yıldız, şu anda insanların araçlarını kullanmadıkları için kaskoya gerek olmadığını düşündüklerini ancak kaskonun aynı zamanda deprem, sel, yangın ve çalınma gibi riskleri içerdiğinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Yıldız maddi olarak zor durumda olanların kendisine göre riskini en yüksek gördüğü teminatları satın alarak dar kaskoyu düşünebileceğini ama en doğrusunun tam kasko olduğunu dile getirdi.
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