Koroplast bir 'temettü' şirketi olacak

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Borsa İstanbul'da bu yıl 25 halka arz oldu. Halka arzların toplam büyüklüğü 11 milyar 391 milyon liraya ulaştı. Bu yıl borsadaki yeni ortakları ile buluşacak 26'ıncı şirket ise İstanbul Sanayi Odası'nın belirlediği 500 sanayi devi arasında 164'üncü sırada bulunan Korozo Ambalaj'ın iştiraki Koroplast oluyor. Şirket hisselerinin yüzde 38'ini Borsa İstanbul'da halka arz ediyor. Bu halka arzın büyüklüğü yaklaşık 367 milyon lira düzeyinde olacak. Şirket halka açılmak için 20-21-22 Temmuz’da talep toplayacak.

'ÖDEVLERİ TAMAMLADIK HALKA AÇILMA KARARI ALDIK'

Yatırımcı Rehberi Halka Arz Özel programının konuğu olan Koroplast Genel Müdürü Bekir Türkoğlu, şimdiye kadar şirketin yapması gereken ödevleri yerine getirdiklerini, bu ödevleri tamamladıktan sonra halka açılmaya karar verdiklerini söyledi. Türkoğlu, 2021 yılında yüzde 46 ciro büyümesi ve 407 milyon lira net satışla yılı kapattıklarının olduğunun altını çizerek "2022'nin ilk 6 ayı da paralel gidiyor. Tüm davranışımızı ve yatırımımızı kategoriyi genişletmek ve hane penetrasyonunu genişletmek üzerine kurduğumuz için pazarın en büyük oyuncusu olarak büyümeden de faydalanıyoruz" dedi.

BORÇ TAMAMEN KAPATILACAK

Koroplast'ın yüzde 20 ile 25 arasında FAVÖK marjı ile çalıştığını vurgulayan Türkoğlu, şirketin borçluluğunun FAVÖK'e oranının 1,2 ile çok sağlam bir finansal yapıya işaret ettiğini belirtti. Hem ortak satışı hem sermaye artırımı şeklinde gerçekleşecek halka arz gelirinin sermaye artırımı kısmıyla borçların kapatılacağını açıklayan Türkoğlu, şunları kaydetti: "Şirket borçsuz hale gelecek. Ayrıca dağıtılabilir net karın en az yüzde 25'ini dağıtmayı taahhüt ediyoruz. Burası bir temettü şirketi olacak. Şirketin arkasında 40 yıllık genişleme ve büyüme potansiyeli olan bir yatırım var. Bundan sonra artık kapasite artışı için yapılacak yatırımlar ise kendi içinde fonlanabilir yatırımlar olacak."

İzlenebilir ve kurumsal yapılarının kamu denetimine açıldığının altını çizen Türkoğlu, Koroplast'ın bu yapısı ile halka arz ile gücüne güç katacağını ifade ederek, "Satın almadan tüketim noktasına kadar işini mükemmel yapan bir şirketiz. Türkiye'de her satış noktasında olan iyi çalışan bir makine var. Böylesine sağlam bir yapıya neden yatırım yapılmasın" dedi.

DOYMAMIŞ PAZAR

Koroplast'ın ürettiği ürünlerin henüz doymamış bir kategori olduğunu söyleyen Türkoğlu, "Hanelerin penetrosyonu kategorilerimiz içinde en yüksek yüzde 50'ler düzeyinde. OECD ülkelerinde ve Avrupa'da yüzde 90'lere yaklaşan hane penetrasyonu var. Türkiye'de bir yılda 3 paket çöp torbası alınırken bu oran Almanya'da 8,9 paket. ABD'de kilo ile yılda 6,7 paket alınıyor. Bütün bunlar pazarda ciddi bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Petrol türevi bir hammadde kullandıklarını hatırlatan Türkoğlu, ancak bu hammadde fiyatlarının petrol fiyatlarına bağlı olmadığını şimdiye kadar çok büyük olmasa da gerçekleşen maliyet artışlarını ise fiyatlarına yansıttıklarını kaydetti.

MARKA NASIL DOĞDU?

Korozo yapısı altında kurumsallaşma çalışmalarına 2007 yılında başlayıp 2010'da bitirdiklerini anlatan Türkoğlu, "Her ne kadar halka arz edilen şirket İSO 500'de bulunan bir dev yapının altındaki bir şirket olsa da kurumsal yapı, raporlanabilirlik, şeffaflık, izlenebilirlik, prosedür ve standartların hepsi Koroplast'ta var" dedi.

1970'li yılların başında Korozo Grup'un ambalaj üretimine başlaması ile start alan tarihi süreci anlatan Türkoğlu, şirketin doğuşunu şöyle özetliyor: "Başlangıçta kafelerin, otellerin, fabrikaların ihtiyacı için başlayan üretim 1980'li yıllarda tüketici için yapılmaya başlanıyor. Bunu yapmaya başladıklarında ise Koroplast markası ortaya çıkıyor."

KATEGORİNİN JENERİK İSMİ

2017 yılında bağımsız yapıya kavuşan şirketin üretimden satışa kadar kurumsal bir yapı içinde sürdürüldüğünü dile getiren Türkoğlu, şirket ve üretimleriyle ilgili şunları kaydetti: " Gerçekten çok entegre bir tesisimiz var. Bir tarafında hammadde deposu, bir tarafında 25 bin metrekare kapalı alanda 16 bin ton yıllık işleme, 3 bin ton sarma ile birlikte 19 bin top kapasitesi olan bir tesis burası. Modern bir depo lojistik üssümüz var. Çok entegre bir tesiste maliyet optimizasyonunu da sağlamış bulunuyoruz."

Şirketin 40 yılı aşkın bir serüveni olduğunu ve bunun 20 yılına kendisinin de şahitlik ettiğini söyleyen Türkoğlu, "Yapılan bir çok çalışma sonucu Koroplast markası bu kategorinin jenerik adı haline geldi. Çöp torbası, buz dolabı poşeti, pişirme kağıdı denildiğinde akla ilk gelen marka Koroplast oluyor. Türkiye'nin ilk kilitli poşeti, pişirme torbası gibi yeniliklerle 100'ü aşkın ürünümüz bulunuyor. Bulunduğumuz her kategoride (saklama, atık, pişirme ve temizlik yardımcıları) yüzde 50'ye yakın pazar payımız var. Bu pazar payına ulaşmanız için çok fazla Ar-Ge yatırımı yapmanız inovasyonun içinde olmanız gerekiyor. Biz yıllar bazında hep tüketicilere danışarak her yıl 1-2 ürün çıkarıyoruz. "

YÜZDE 38.5'İ HALKA AÇILIYOR

Koroplast’ın talep toplaması, Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 38 adet aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Ödenmiş sermayesinin 150 milyon TL’den 174 milyon 600 bin TL’ye çıkarılmasıyla artırılacak 24 milyon 600 bin TL nominal değerli pay ve şirketin mevcut ortağı Korozo Ambalaj’a ait 42 milyon 200 bin TL nominal değerli pay ile toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde; Korozo Ambalaj’a ait 11 milyon 700 bin TL nominal değerli ek satış dahil olmak üzere 78 milyon 500 bin TL nominal değerli payın halka arzı için pay fiyatı 4,68 TL olarak belirlendi.

Koroplast’ın halka arz edilecek paylarının yüzde 25’inin yurt içi yüksek başvuru yapan bireysel yatırımcılara, yüzde 25’inin yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ının yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10’un da yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi hedefleniyor. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının ek satış hariç yüzde 38,26 olması bekleniyor.