Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs ile birlikte yüz milyonlarca insanın eve kapanması, görüntülü görüşme ve telekonferans uygulamalarına olan talebi rekor seviyelere taşındı. Evden çalışma, görüntülü iş/ekip toplantıları ve uzaktan eğitim için kullanılan bu uygulamalar arasında son dönemin en çok tercih edileni Zoom oldu.

Birkaç hafta öncesine kadar çok az kişinin bilip kullandığı bir uygulama olan Zoom, şu anda ise hem dünyada hem de Türkiye’de uygulama mağazalarında ilk sıralara çıkmış durumda.

Koronavirüs nedeniyle evden çalışma ve uzaktan eğitim zorunluluğun ortaya çıkması bulut tabanlı çalışan bu uygulamaya olan talebi de oldukça artırdı. iOS ve Android mobil uygulamalarının yanısıra internet tarayıcı desteği de sunan Zoom Cloud Meetings, 100 kişiye kadar katılımla yüz yüze görüntülü görüşme ve toplantı yapabilme özelliğine sahip.

Üstelik bu aynı anda 100 kişiye kadar katılımcının desteklendiği görüntülü görüşmelerin 40 dakikaya ücretsiz olarak sunulması uygulamanın popülerliğini daha da artırıyor.

Üstelik Zoom, koronavirüsten etkilenen bazı ülkelerdeki (Türkiye henüz bu listede bulunmuyor) okullar için ücretsiz temel hesaplardaki 40 dakikalık süreyi de geçici olarak kaldırdığını duyurdu.

Zoom hisselerinin yılbaşından bu yana seyri

Bu dönemde koronavirüs nedeniyle dünya borsaları çakılırken, ABD’de Nasdaq Endeksi’nde de işlem gören Zoom’un piyasa değeri son 2 ayda ikiye katlanarak 42 milyar dolara kadar yükseldi.

Peki bu Zoom nereden çıktı? Yüz milyonlarca kişiyi hayrına mı görüntülü görüştürüyor? Kullanıcılardan hangi verileri alıyor? Bu verileri kime veriyor? İşte Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ı haberine göre Zoom'un ve kurucusunun ilginç hikayesi...

YILIN KAZANANI O!

Zoom, 1997-2007 yılları arasında video konferans yazılımı şirketi WebEx'te ve ardından 2007-2011 yılları arasında ise Cisco’da mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışan Çinli Eric Yuan tarafından 2011 yılında kuruldu.

Bu arada 2007 yılında WebEx’in 3.2 milyar dolara Cisco tarafından satın alındığını belirtelim...

1970 yılında Çin'de doğan Eric Yuan, aynı zamanda merkezi California’da bulunan Zoom Video Communications'ın CEO’su.

ABD’DEN 8 DEFA ‘RET’ ALDI

2019 yılında halka arz edilerek ABD borsalarında Nasdaq Endeksi’nde işlem görmeye başlayan şirketin geçen yılki gelirleri yüzde 88 artışla 6622 milyon dolara çıkarken, net kârı ise 25 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Koronavirüs ile birlikte bu rakamların çok daha üst seviyelere çıktığı tahmin edilirken, Zoom’un kurucusu ve CEO’su Eric Yuan da dünyanın en zenginleri listesinde yükselişe geçti.

1990'lı yıllarda ABD’nin 8 defa vize başvurusunu reddettiği Eric Yuan’ın bu yılın başında 4 milyar doların altında olan kişisel serveti, koronavirüs salgını ile birlikte 8 milyar dolara kadar çıktı. Şu anda dünyanın en zengin 182. kişisi olan Yuan, bu artış ile birlikte Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’ne göre yılbaşından bu yana servetini en fazla artıran isim oldu.

2 bine yakın çalışanı olan Zoom’un son iki aydaki günlük aktif kullanıcı sayısı yüzde 67 arttı. Öğrencisinden, öğretmenine; serbest çalışanlardan, büyük holdinglere ve sağlık çalışanlarından, devletlerin en üst kademedekilerine (İngiltere Başbakanı Boris Johnson kabine toplantısını Zoom üzerinden yönetmişti) kadar milyonların görüntülü görüşmelerini bu uygulamanın üzerine taşıması, Zoom ile ilgili bilgi güvenliği endişelerini de beraberinde getirdi.

FACEBOOK’A ÇALIŞTI, ORTAYA ÇIKINCA HEMEN ‘PARDON’ DEDİ

Zoom ile ilgili veri güvenliğine ilişkin tartışmalar, uygulamanın iOS sürümünün kullanıcıların cihaz bilgilerini Facebook'a iletmesiyle iyice alevlendi. Üstelik Zoom’u kullanan ancak Facebook'ta hesabı olmayan kişilerin bile cihazlarına ait bilgilerin Facebook'a gönderildiği ortaya çıkınca, hem Zoom hem de Zoom’un kurucusu Yuan, hemen “özür” açıklaması yaptı. Şirket, Zoom’un mobil uygulaması için yayınladıkları güncellemeyle Facebook’a olan bu bilgi transferinin engellenebileceğini duyurdu.

27 Mart’ta gelen bu güncelleme öncesinde Zoom’u açan kullanıcıların saat dilimi, bulunduğu şehir ve cihazlarıyla ilgili bilgiler hesabı olsun veya olmasın Facebook’a gönderiliyordu.

Yaşanan bu skandala Zoom görüşmelerinde ortaya çıkan, davetli olmayan kullanıcıların paylaştığı taciz içerikleri paylaşımlar da eklenince, güvenlik kaygıları da giderek arttı.

2019 yılında Zoom ile ilgili ortaya çıkarılan bir diğer güvenlik açığı ise daha da çarpıcı. Mac için Zoom’da ortaya çıkarılan sözkonusu güvenlik açığı, kötü amaçlı web sitelerinin kullanıcının izni olmadan kameralarını etkinleştirmesine izin veriyordu. Hatta kullanıcı Zoom’u bilgisayarından kaldırsa da bu açık kullanıcıların kameralarına erişimine olanak veriyordu. Zoom, geçen yıl da kullanıcılarından özür dilemiş ve bu açığın giderildiğini duyurmuştu.

HANGİ BİLGİLERİ TOPLUYOR?

Sosyal paylaşım platformları başta olmak üzere çoğu mobil uygulamanın henüz cihazlara kurulma aşamasında kullanıcılardan pek çok erişim izni istediği ve bu kapsamda kullanıcı verilerini topladığı malum.

Bu hassas ve bir o kadar da kritik olan konuya Zoom özelinde bakacak olursak, uygulamanın Gizlilik Politikası’na göre kullanıcılardan şu verileri topladığı görülüyor:

Kullanıcıların cihazları, ağları ve internet bağlantıları hakkında teknik bilgiler, IP adresi, MAC adresi, diğer cihaz kimliği (UDID),cihaz türü, işletim sistemi türü ve sürümü, istemci sürümü, kamera türü, mikrofon veya hoparlörler, bağlantı türü, yaklaşık konum, Zoom'un nasıl kullanıldığıyla ilgili bilgiler, toplantının süresi, e-posta adresi, ad, katılım ve ayrılma zamanları, toplantının adı, toplantının tarihi ve saati, sohbet durumu...

Zoom, Gizlilik Politikaları’nda kontrolün kullanıcılarda olduğunu, toplantı kayıtlarını Zoom’un bulut sunucularında veya kullanıcıların kendi depolama birimlerinde tutma kararlarını da kendilerinin verebileceğini belirtse de artan kaygıların bir nedeni de Zoom toplantısını başlatan kişinin 100’ü bulan kişinin bilgi güvenliğini elinde bulundurmasında yatıyor.

İngiltere Başbakanı Johnson, koronavirüs ile ilgili önlemlerin ele alındığı kabine toplantısını Zoom'da yapmıştı

Zoom toplantısını başlatan kişi, katılımcıların aktivitelerini izleyebiliyor. Bir kullanıcı Zoom aracılığıyla herhangi bir konuşmayı kaydediyorsa, yöneticiler bu içeriğe erişebiliyor. Bir toplantı devam ederken veya bittiğinde yöneticiler her bir katılımcının işletim sistemini, IP adresini, konum verisini ve sohbet bilgisini görebiliyor.

Kişisel bilgilerin güvenliği ile ilgili soru işaretleri artarken, Zoom'un ücretsiz olarak sunduğu, 40 dakika ve 100 kullanıcıya kadar görüntülü görüşme servisine ne kadar devam ede(bile)ceği, artan talep ve trafiği nasıl karşılayabileceği ise belirsizliğini koruyor.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!