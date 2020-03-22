22 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Skype:
Görüntülü görüşme denilince ilk aklan gelen uygulamalardan olan Skype, koronavirüs salgını ile birlikte iOS’undan, Android’ine; Mac’inden Windows’una en çok indirilen uygulamalar listesinde ilk sıralara yükselmiş durumda.
Uygulama en fazla 50 kişiyle sesli konferans veya video konferans yapılmasına imkan sağlıyor. Konum paylaşma, arka plan bulanıklaştırma, 300 MB’ye kadar dosya gönderme, çağrı ve anlık iletilerde gerçek zamanlı çeviri aracı, Skype’ın öne çıkan bazı özellikleri.
Zoom:
Geçen haftaya kadar çok az kişinin bilip kullandığı bir uygulama olan Zoom, şu anda ise hem dünyada hem de Türkiye’de uygulama mağazalarında ilk sıralara çıkmış durumda. Koronavirüs nedeniyle evden çalışma ve uzaktan eğitim zorunluluğun ortaya çıkması bulur tabanlı çalışan bu uygulamaya olan talebi de oldukça artırmış durumda.
iOS ve Android mobil uygulamalaır bulunan Zoom Cloud Meetings adlı bu uygulamanın internet tarayıcı desteği de bulunuyor. Zoom, 100 kişiye kadar katılımla yüz yüze görüntülü toplantı yapma imkanı sunuyor. Uygulamanın ücretsiz versiyonunda grup toplantıları 40 dakika ile sınırlandırılıyor.
Hangouts:
Google tarafından geliştirilen anlık mesajlaşma ve görüntülü görüşme uygulaması Hangouts, (diğer adıyla Google Hangouts) iOS, Android uygulamalarının yanısıra internet tarayıcıları Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox tarafından da destekleniyor.
Grup sohbetlerinde en fazla 150 kullanıcının katılabildiği Hangouts’ta görüntülü görüşmelere ise en fazla 10 (Gmail, G Suite Basic) veya 25 (Business, Eğitim) kişi katılabiliyor.
Teams:
Evden çalışmanın giderek zorunlu hale geldiği bu günlerde, özellikle ekip olarak yapılan işlerin uzaktan koordineli bir şekilde yürütülebilmesi için de yine online araçlar yardıma koşuyor. Bu online uygulamaların başında gelen ve Microsoft tarafından sunulan Teams ile Windows, Mac, iOS ve Android cihazlar üzerinden uzaktan toplantı yapılabiliyor.
Web üzerinden de kullanılabilen uygulamanın ücretsiz versiyonunda sohnetlerde 300 kullanıcıya kadar destek veriliyor. Microsoft Teams ile 250 kişiye kadar kapasitesi olan çevrimiçi toplantıların ve görüntülü konferans toplantılarının yanı sıra 10 bin kişiye kadar kapasitesi olan çevrimiçi etkinlikler düzenlenebiliyor.
FaceTime:
Apple’ıjn görüntülü görüşme uygulaması FaceTime’ın birden fazla kullanıcıyı aynı anda iletişim kurmasını sağlayan Grup faceTime özelliği de bulunuyor. Grup FaceTime görüşmesi, doğrudan FaceTime uygulamasından veya Mesajlar uygulamasındaki bir grup yazışmasından başlatılabiliyor. O anda konuşan kişinin kutucuğu otomatik olarak büyüyor, böylece kimin konuştuğunu takip edilebiliyor.
Grup FaceTime görüntülü aramaları, iOS 12.1.4 veya iPadOS yüklü iPhone 6s veya sonraki modelleri, iPad Pro veya sonraki modelleri, iPad Air 2 veya sonraki modelleri, iPad mini 4 veya sonraki modelleri, iPad (5. nesil) veya sonraki modelleri ya da iPod touch (7. Nesil) cihazlarıyla yapılabiliyor.
Grup FaceTime görüşmesi yapmak için FaceTime'ı açın ve sağ üst köşedeki artı düğmesine dokunun. Görüntülü görüşme yapmak istediğiniz kişilerinizin adını, telefon numarasını veya e-posta adresini girin. Ardından FaceTime aramanızı başlatmak için Sesli veya Görüntülü'ye dokunun.
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