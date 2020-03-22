Zoom:

Geçen haftaya kadar çok az kişinin bilip kullandığı bir uygulama olan Zoom, şu anda ise hem dünyada hem de Türkiye’de uygulama mağazalarında ilk sıralara çıkmış durumda. Koronavirüs nedeniyle evden çalışma ve uzaktan eğitim zorunluluğun ortaya çıkması bulur tabanlı çalışan bu uygulamaya olan talebi de oldukça artırmış durumda.

iOS ve Android mobil uygulamalaır bulunan Zoom Cloud Meetings adlı bu uygulamanın internet tarayıcı desteği de bulunuyor. Zoom, 100 kişiye kadar katılımla yüz yüze görüntülü toplantı yapma imkanı sunuyor. Uygulamanın ücretsiz versiyonunda grup toplantıları 40 dakika ile sınırlandırılıyor.