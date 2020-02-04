Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

*Koronavirüs ile ilgili tabloda en gerçekçi olmayan ve gereksiz korkuya yol açan şey nedir?

* “Tedbir almaya evet paniklemeye hayır” yaklaşımında hangi yöne daha yakınız?

*Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs konusunda aldığı tedbirler ile medya ve kamuoyuna yaptığı bilgilendirmeler yeterli mi?

*Şu anki gidişat nasıl değerlendirilmeli?

*Biyolojik ajan iddialarının doğruluğu olabilir mi?

*Çin’in hastalıkla mücadelede şu ana kadar ki karnesi nasıl?

*Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durum ilanından ne anlamalıyız?

*1960’lı yıllardan beri tanıdığımız koronavirüs nasıl bir değişime uğradı?

*Koronavirüs hasta sayısında artış olsa da yaşamını kaybeden kişi sayısının gribe bağlı olarak yaşamını kaybedenlere göre daha az olduğu gerçeği mevsimsel gribe olan bakışı değiştirmeli mi?

*Hastalığın alt solunum yollarına ilerleyerek zatürreye yol açması en çok kimleri etkiliyor?

*Alınacak en etkili tedbirler neler?

*Destek tedaviler, hijyenik koşullar ve istirahat ne kadar etkili?

*Termal kameralar şüphelileri belirlemede kesin sonuç veriyor mu?