Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs salgını ile eve kapanan Türkiye’nin sadece ruh hali ve tüketim alışkanlıkları değil, aile ilişkileri de değişti. Tüketici davranışları analiz kuruluşu Twentify, Türkiye’de de etkisi artan koronavirüs salgını kapsamında yaptığı yeni “Korona Günlükleri” araştırmasında ailelerin değişen hane içi ilişkilerine ışık tuttu.

Araştırmada, karantinayla birlikte eşlerle ve çocuklarla olan ilişkilerin nasıl değiştiği ve evlerde vakit geçirmek için hangi aktivitelerin yapıldığı da incelendi.

1-2 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye’yi temsil edecek şekilde örneklendirilen, 1000 evli bireyin katıldığı mobil araştırma metodolojisi ile gerçekleştirilen araştırmada, aile içinde eğlenmek için yapılanlar ile karantinada hem eşler arası ilişkilerin, hem de ebeveynlerin çocukları ile ilişkilerinin ne durumda olduğu soruldu.

NASIL VAKİT GEÇİRİYORUZ?

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre koronavirüs salgını kapsamında eve kapanan Türkiye’de ailelerin evde eğlenmek için başvurdukları ilk şey (yüzde 72’lik oranla) “Film/dizi/belgesel vs. izlemek” oldu.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre film, dizi ve belgesel izlemeyi yüzde 46’lık oranla “Sohbet Etme”, yüzde 40 ile “Ev işleri yapmak”, ve yüzde 30 ile de “Yemek yapmak” takip etti.

Bu etkinliklerin hemen ardından ise yüzde 13 ile “İskambil, tabu vs oynuyoruz”, yüzde 9 ile “Egzersiz yapıyoruz”, yüzde 5 ile “Puzzle oynuyoruz” ve yine yüzde 5 ile “Onkine oyun oynuyoruz” geldi.

KARANTİNA İLİŞKİLERE NASIL YANSIDI?

Araştırmaya göre beklendiği üzere, karantina sürecinde eşlerin ikisi de evdeyse, aralarındaki ilişkinin daha fazla olumsuz etkilendiği gözlendi.

Aynı zamanda aile büyüklüğü arttıkça, eşler arasındaki ilişkinin de kötüye gittiği görüldü. Buna karşın karantinayla birlikte çocuklarla olan ilişkinin ise olumlu etkilendiği görüldü.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!