Türkiye'nin en büyük korkusu ne? İşte Korona Günlükleri Araştırması - Haberler

Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs salgını Türk halkının ruh halini nasıl değiştirdi? Virüse karşı hangi önlemlerin alınması bekleniyor? En büyük korkumuz ne? Tüketici davranışları analiz kuruluşu Twentify, “Korona Günlükleri” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Mobil araştırma metodolojisi ile 19-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya Türkiye’nin ruh haline “endişe” damga vurdu.

Türkiye’yi temsilen 1000 kişinin katılımıyla yapılan araştırmadan öne çıkan başlıkları şöyle:

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra ruh halimize ‘endişe’nin hâkim olduğunu görüyoruz.

Özellikle Türkiye’deki koronavirüse bağlı ilk ölüm haberinin ardından Türk halkının tedirginlik seviyesi giderek arttı.

Gelir kaybı endişesi, hastalığa yakalanma endişesinin dahi üstünde. İnsanların ekonomik endişelerinin arttığı bu dönemde bazı kategori harcamalarında ciddi bir kısıntıya gideceğini de yine raporun dikkat çektiği konular arasında.

Araştırmaya katılanların yüzde 75’i harcama planlarında “ev temizlik ürünleri”nin, yüzde 66’sı da “kişisel temizlik ve bakım ürünlerinin” payının artacağını belirtmiş.

HANGİ HARCAMALAR ARTACAK? HANGİLERİ AZALACAK?

“Önümüzdeki günlerde hangi harcamalarının artacağını düşünüyorsun?” sorusuna verilen cevaplarda bu iki kategori, harcaması en çok artacak iki alan olarak gösteriliyor.

“Önümüzdeki günlerde hangi harcamalarını kısmayı planlıyorsun?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 41’i “dışarıda yeme-içme” ve yüzde 37’si ise “tatil” cevabını vermiş.

Alınması beklenen tedbirler konusunda AVM’lerin kapatılması ve hatta yüzde 59 oranında sokağa çıkma yasağı dile getiriliyor.

Haftalık bazda Türkiye temsili yürütülen “Duygu-Durum Takibi” çalışmasına göre son haftada “Tedirginlik” dramatik olarak artarken “Uyanıklık” yükselmeyi sürdürüyor.

Salgının Türkiye’ye girdiği ilk hafta henüz moraller bozulmamıştı ancak ikinci haftada trendin dip noktası görülüyor.

Araştırmaya göre “üzüntü” artarken, insanların “heves” duygularının da kaçtığını gözleniyor.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!