23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgını Türk halkının ruh halini nasıl değiştirdi? Virüse karşı hangi önlemlerin alınması bekleniyor? En büyük korkumuz ne? Tüketici davranışları analiz kuruluşu Twentify, “Korona Günlükleri” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Mobil araştırma metodolojisi ile 19-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya Türkiye’nin ruh haline “endişe” damga vurdu.
Türkiye’yi temsilen 1000 kişinin katılımıyla yapılan araştırmadan öne çıkan başlıkları şöyle:
Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra ruh halimize ‘endişe’nin hâkim olduğunu görüyoruz.
Özellikle Türkiye’deki koronavirüse bağlı ilk ölüm haberinin ardından Türk halkının tedirginlik seviyesi giderek arttı.
Gelir kaybı endişesi, hastalığa yakalanma endişesinin dahi üstünde. İnsanların ekonomik endişelerinin arttığı bu dönemde bazı kategori harcamalarında ciddi bir kısıntıya gideceğini de yine raporun dikkat çektiği konular arasında.
Araştırmaya katılanların yüzde 75’i harcama planlarında “ev temizlik ürünleri”nin, yüzde 66’sı da “kişisel temizlik ve bakım ürünlerinin” payının artacağını belirtmiş.
HANGİ HARCAMALAR ARTACAK? HANGİLERİ AZALACAK?
“Önümüzdeki günlerde hangi harcamalarının artacağını düşünüyorsun?” sorusuna verilen cevaplarda bu iki kategori, harcaması en çok artacak iki alan olarak gösteriliyor.
“Önümüzdeki günlerde hangi harcamalarını kısmayı planlıyorsun?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 41’i “dışarıda yeme-içme” ve yüzde 37’si ise “tatil” cevabını vermiş.
Alınması beklenen tedbirler konusunda AVM’lerin kapatılması ve hatta yüzde 59 oranında sokağa çıkma yasağı dile getiriliyor.
Haftalık bazda Türkiye temsili yürütülen “Duygu-Durum Takibi” çalışmasına göre son haftada “Tedirginlik” dramatik olarak artarken “Uyanıklık” yükselmeyi sürdürüyor.
Salgının Türkiye’ye girdiği ilk hafta henüz moraller bozulmamıştı ancak ikinci haftada trendin dip noktası görülüyor.
Araştırmaya göre “üzüntü” artarken, insanların “heves” duygularının da kaçtığını gözleniyor.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!