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        Haberler Gündem Bursa'da taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı operasyonla yakalandı - Güncel haberler

        Taksiciyi bıçaklayıp gasbeden kişi yakalandı

        Bursa'da bir kişi taksiciyi bıçaklayıp gasbetmişti. Zanlı, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 00:34 Güncelleme: 22.05.2024 - 00:46
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        Taksiciyi bıçaklayıp gasbeden kişi yakalandı
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        Önceki gün Mudanya İlçesi Çepni Mahallesi'nde taksicilik yapan Yunus Yüksel'i (30) bıçaklayıp gasbeden, ardından kaçan T.S. (19), Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin ortak operasyonuyla Yenişehir ilçesinde yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Taksici bıçaklanıp gasbedildi
        Taksici bıçaklanıp gasbedildi

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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