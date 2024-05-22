Taksiciyi bıçaklayıp gasbeden kişi yakalandı
Bursa'da bir kişi taksiciyi bıçaklayıp gasbetmişti. Zanlı, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı
Önceki gün Mudanya İlçesi Çepni Mahallesi'nde taksicilik yapan Yunus Yüksel'i (30) bıçaklayıp gasbeden, ardından kaçan T.S. (19), Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin ortak operasyonuyla Yenişehir ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.