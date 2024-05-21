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        Haberler Gündem Bursa'da bıçaklanıp gasbedilen taksici ağır yaralandı - Güncel haberler

        Bursa'da bıçaklanıp gasbedilen taksici ağır yaralandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, aracına aldığı yolcu tarafından bıçaklanıp gasbedilen taksici hastanede tedaviye alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 00:14 Güncelleme: 21.05.2024 - 00:14
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        Mudanya ilçesinde aracıyla taksicilik yapan Yunus Yüksel (30), Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı. Eskişehir'e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini söyledi.

        Yunus Yüksel, Çepni Mahallesi'ne geldiği sırada erkek yolcunun bıçaklı saldırısına uğradı.

        Yaklaşık 20 bıçak darbesiyle yaralanan taksici baygınlık geçirdi. Şüpheli, taksiciyle birlikte taksiyi şehir merkezindeki bir ara sokağa bırakıp kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan taksici, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan taksicinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Evli olduğu öğrenilen Yunus Yüksel'in, yaklaşık 20 gün önce baba olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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