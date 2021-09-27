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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) geçen perşembe politika faizini 100 baz puan indirerek piyasaları şaşırtmıştı.

Karar metninden ise 2008 yılından bu yana PPK üyesi olan Prof. Dr. Abdullah Yavaş'ın toplantıya katılmadığı anlaşılmıştı. Normalde bir PPK üyesi toplantıya katılmadığı zaman bunun gerekçesi de açıklanırdı. Ancak son toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynakların Bloomberg'e aktardığına göre Abdullah Yavaş toplantıya koronavirüs testi pozitif çıktığı için katılamadı. Haberde Yavaş'ın toplantıya sanal olarak bile katılamadığı ifade edildi.

Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya PPK üyeleri Dr. Emrah Şener, Dr. Uğur Namık Küçük, Mustafa Duman, Prof. Dr. Semih Tümen ve Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu katıldı.