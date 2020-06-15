Türk genetik teknoloji şirketi Genomize, her 100 örnek için 30 dakikaya kadar çıkabilen veri analizi süresini yapay zeka kullanarak 1 dakikaya kadar indiren yeni bir yazılım geliştirdi.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı Covid-19 testlerinin önemli bir kısmından sorumlu olan TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) tarafından kullanılmak üzere geliştirilen Covid-19 yazılımı, günlük 40 bin test yapıldığı düşünüldüğünde sağlık personeline aylık yaklaşık 6 bin saat iş saati tasarrufu sağlaması bekleniyor.
Genomize’nin TÜSEB test merkezlerinin doktorlarıyla birlikte geliştirdiği yapay zeka temelli Covid-19 tespit yazılımı Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılmaya başlandı.
ÜCRETSİZ SUNULACAK
2014 yılı Mayıs ayında moleküler biyolog ve biyoenformatik alanında doktora sahibi Erşen Kavak tarafından kurulan Genomize, Türkiye’nin kendi genetik dokusunu göz önünde bulundurarak genom analizi yapabilmesini sağlayan yazılım ve servisler tasarlıyor.
Genomize’nin kurucusu moleküler biyolog Erşen Kavak, Türkiye’deki sağlık profesyonellerine destek olmak amacıyla ücretsiz olarak geliştirdikleri yazılımı tüm dünya ülkelerinin kullanımına açtıklarını söyledi.
Kavak, “Yazılım sayesinde hastalığın tespiti hatasız, daha az iş gücüyle ve daha kısa zamanda yapılabilecek” dedi. Covid-19 virüsüne yakalanan hastaların erken teşhis ve tedavisine destek olmak amacıyla üretilen ve başta Türkiye olmak üzere tüm dünyanın kullanımına sunulan bu yazılıma Covid-19 testi yapan tüm hastaneler ücretsiz olarak ulaşabiliyor.
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