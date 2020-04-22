22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Online dizi ve film izleme platformu Netflix, 2020 yılının ilk çeyreğine ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Dünya genelinde koronavirüs salgınının damga vurduğu ve insanların karantina uygulamaları kapsamında eve kapandığı bu dönemde internetten film ve dizi izlemeye artan talep, Netflix’in ilk çeyrek rakamlarına da yansıdı.
2019 yılının ilk çeyreğinde 4.5 milyar dolar olan Netflix’in gelirleri yıllık bazda yüzde 28 artışla 5.8 milyar dolara çıktı. Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 344 milyon dolar olan net kârı ise yüzde 106 artışla 31 Mart 2020 tarihi itibariyle 709 milyon dolara fırladı.
Netflix bu rakamların yanısıra içinde bulunduğumuz 2020 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuç tahminlerini de duyurdu. Buna göre şirket bu çeyrekteki gelirlerinin 6 milyar doları aşmasını ve net kârının ise 820 milyon dolara yükselmesini bekliyor.
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre eve kapanan milyonlar, Netflix’in ücretli abone sayısına da olumlu yansıdı. 2019 yılının ilk çeyreğinde dünya genelinde 148.8 milyon abonesi olan platform, bu sayıyı 2020 yılının ilk çeyreği sonunda yüzde 23’lük artışla 182.8 milyona taşıdı. Yıllık bazda 34 milyon yeni aboneye denk gelen bu artışın yaklaşık yarısı koronavirüs salgınının etkisinini sert bir şekilde hissedildiği bu yılın ilk çeyreğinde geldi.
2019 yılı sonunda 167 milyon olan Netflix’in a abone sayısı 31 Mart 2020 tarihinde 183 milyona dayandı. Böylece Netflix, bu yılın ilk 3 ayında 16 milyon yeni aboneyi platformuna çekmiş oldu.
İŞTE NETFLIX'İN DİKKAT ÇEKEN SONUÇLARI
|2019 - 1Ç
|2019 - 4Ç
|2020 - 1Ç
|Değişim (Yıllık)
Değişim (Çeyrek)
|Toplam Gelir (milyon $)
|4521
|5467
|5768
|27.6%
|5.5%
|Net Kâr (milyon $)
|344
|587
|709
|106.1%
|20.8%
|Abone Sayısı (milyon)
|148.8
|167.1
|182.8
|22.8%
|9.4%
İnsanların evlerinde kalması, YouTube gibi video servislerinin kullanıcı sayılarının artmasını sağlamakla beraber Netflix gibi yayın platformlarının da abone sayılarının artmasına neden oluyor. Netflix’in açıkladığı yeni abone sayıları, insanların yayın platformlarına yönelimini göstermek için çok iyi bir tablo ortaya çıkarıyor.
7.5 MİLYON YENİ ABONE DAHA BEKLİYOR
Netflix’ten yapılan açıklamada 2020’nin ilk üç ayını oluşturan yılın ilk çeyreğinde 15.8 milyon kişinin Netflix abonesi olduğu duyuruldu. Yayın platformu, abonelik sayılarındaki bu büyük artışı evlerinde kalan insanların sınırlı sayıda eğlence seçeneği olmasına bağladı.
Finansal sonuçlarıyla ilgili olarak yatırımcılarına açıklama yapan Netflix, ilk çeyrekte elde ettikleri büyümede ve abone sayısındaki artışta, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan insanların artan talebinin etkili olduğunu duyurdu.
Bu artışın devam edeceğini vurgulayan Netflix’in finansal sonuçlarında yer alan tahminlere göre şirket bu yılın içinde bulunduğumuz ikinci çeyreğinde de dünya genelinde 7.5 milyon yeni abone kazanmayı ve haziran ayı sonunda toplam 190 milyon aboneye ulaşmayı öngörüyor.
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