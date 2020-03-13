Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından bir yandan alınan önlemlere her geçen gün bir yenisi eklenirken, bir yandan da hayat diğer yandan da özellikle alışveriş merkezlerine (AVM) giden kişilerin sayısında yaşanan azalış, perakendecileri stok eritme kampanyalarını da hızlandırdı.

Virüsün kapalı ve kalabalık mekanlarda yarattığı riskle birlikte AVM’lerdeki yoğunluğun daha da azalacağını öngören markalar, yeni sezon ürünleri öncesi raflarda yer alan mevcut ürünlerini eritebilmek için fiziksel mağazalarla birlikte online satış kanallarında da çeşitli indirimler uygulamaya başladı.

Bu markalardan biri olan teknoloji perakendecisi Teknosa, bugün “Depoları Boşaltıyoruz” adıyla yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Teknosa, “Depoları Boşaltıyoruz” kampanyası ile 13-19 Mart tarihleri arasında televizyondan akıllı telefona, bilgisayardan küçük ev aletine binlerce teknoloji ürününde özel indirimler yapacağını açıkladı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 13-19 Mart tarihleri arasında geçerli olacak ve seçili ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimlerin uygulanacağı “Depoları Boşaltıyoruz” kampanyası kapsamındaki teknoloji ürünlerine Teknosa mağazalarından ve teknosa.com’dan erişilebilecek.

KAMPANYADA 'EV' VURGUSU



Teknosa’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Toplam 1816 adet üründe indirimlerin olacağı kampanya kapsamında, Xiaomi Mi 9Lite 6-64 GB akıllı telefon 700 TL indirimle 2699 TL’den, Samsung Galaxy Note10+ 500 TL indirimle 8999 TL’den, ASUS X571GD-AL143T Notebook 1000 TL indirimle 5499 TL’den ve Reeder M7S Tablet yüzde 40 indirim ile 299 TL’den raflarda yerini alıyor” denildi.

Önümüzdeki günlerden itibaren insanların vakitlerini daha çok evde geçireceğine dolaylı da olsa vurgu yapılan kampanya duyurusunda, şu ifadeler de yer aldı:

“Evde eğlencenin tadına varmak isteyenler içinse Vestel FHD Smart TV 2197 TL’ye, oyunseverlerin konforunu artıracak LG 24 MK 400H monitör ise 719 TL’ye satışa sunuluyor. Yine evin vazgeçilmezleri olan Tefal Express Compact Buhar Kazanlı ütü yüzde 35 indirimle 649 TL’ye, Preo tost makinesi ise 129 TL’ye tüketicilerle buluşuyor.”

TEKNOSA, TURKCELL...



“Depoları boşaltıyoruz” adıyla indirim kampanyası yapanlar Teknosa ile de sınırlı değil. İletişim operatörü Turkcell de teknoloji ve müzik ürünlerinin yanısıra telefon, bilgisayar ve oyun aksesuarlarında indirim kampanyası yaptığını duyurdu.

Şirketin yüzde 70’e varan indirimler sunduğu ve "Depoların kapıları indirime açıldı" mesajıyla sosyal medya kanallarından duyurduğu kampanya 23 Mart’a kadar sürecek.

Bir diğer teknoloji zincir mağazası Media Markt ise bu haftasonuna (13-15 Mart) için “Media Markt Club” adı altında çeşitli indirimler sunuyor.