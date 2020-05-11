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Uluslararası bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Ericsson, Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü durum sırasında mobil ağ kapasitesi, performans ve data kullanım düzeninin coğrafi anlamdaki değişimi konularını düzenlediği web semineri ile mercek altına aldı.

Operatörlerin salgın döneminde artan talepler ile birlikte hizmet kalitesini sürdürmek için büyük bir özveri gösterdiğini belirten Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, "Özellikle evden çalışma döneminde yoğun kullanımla birlikte ağ trafiği üzerindeki yük ciddi şekilde arttı. Ericsson olarak altyapı hizmetlerini sağladığımız operatörlerimizle birlikte kriz döneminde kapasite yönetimi ve performans konularında yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Covid-19 salgınının, pek çok yeni iletişim ve işbirliği uygulamalarının da geliştirilmesine yol açtığına değinilen web seminerinde, gelecek dönemde, 5G ile birlikte bir çok fonksiyonun buluta taşınacağı ve bu sayede şebeke yoğunlukları ve kapasite ihtiyaçlarının daha verimli bir şekilde yönetilebileceği belirtildi. Seminerde uzun vadede yapay zekâ ve yüksek kapasiteyi beraberinde getirecek olan 5G’nin temel dijital altyapıların korunması ve güçlendirilmesini sağlayacağı ifade edildi.

ÖNE ÇIKAN 5 EĞİLİM

Mobil ve sabit genişbantın, küçükten büyüğe tüm işletmelerin işlerini uzaktan yürütmelerine yardımcı olmak açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekilen web seminerinde, iletişim alanında koronavirüs salgınına bağlı krizin başından bu yana ortaya çıkan eğilimler şu şekilde özetlendi:

1- Ses ve veri trafiğinde bölgesel dağılım değişimi: Veri ve ses trafiği şehir içinde başka lokasyonlarda yoğunlaştı ve farklı saatlere kaydı. Veri trafiğinin dağılımı ticari alanlardan konut alanlarına doğru kayarken, kullanımlar ise gün içerisindeki farklı saatlere dağıldı.

2- Kullanım artışı: Alınan tecrit önlemleri sonucunda evden çalışma ve çevrimiçi eğitim gibi nedenlerden dolayı evlerdeki bağlantılar üzerindeki trafik arttı. Mobil veri kullanımı Türkiye’de yüzde 15-20 civarlarında artarken, dünyada ise yüzde 40 civarlarında artış gösterdi. Ses trafiğine baktığımızda ise Türkiye’de yüzde 5-10 civarında, dünyada ise yüzde 30 kadar artış gözlemlendi.

3- Son kullanıcı hareketliliği azaldı: Tecrit önlemleri sebebi ile son kullanıcıların veri tüketimi sabit noktalarda yoğunlaşırken, hareketlilik yüzde 50’ye yakın oranda azaldı. Bu sebeple mobil ağlarda belirli hücrelerde yük artarken, hücreler arası geçiş azaldı.

4- Yüksek bantgenişliği talebi: Video konferans, oyun ve çevrimiçi yayın hizmetlerinin kullanımında büyük artışlar yaşandı. Bu artış, uygulama sağlayıcıların sunucularında yoğunluk yaşanmasına sebep oldu ve bantgenişliğinin etkilenmemesi için video kalitesinde kısıtlamalara gidildi.

5- Kullanıcıların veri yükleme miktarları arttı: Kriz döneminde son kullanıcıların sosyal mecralarda içerik paylaşımlarının artması sebebiyle, genel olarak veri indirmenin yanı sıra, veri yüklemede de ciddi artışlar gözlemlendi.

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