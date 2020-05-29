Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmamak daha güvenli bir seçenek olsa da internet kullanıcıları dijital dünyadaki tehditlerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky’nin yaptığı ölçümler, 2020’nin ilk üç ayında insanların çoğunlukla evden çalıştığı dönemde veri merkezlerine yönelik kaba kuvvet saldırılarının ve web saldırılarının yaklaşık dörtte bir oranında arttığını ortaya koydu.
Bilgi güvenliği açısından bakıldığında, ofis ağından bağlanan ve evden bağlanan kişiler birbirinden tamamen ayrı kullanıcılar olarak kabul ediliyor. Siber suçluların da bu bakış açısını benimsediği görülüyor. Sunuculara ve uzaktan erişim araçlarına yönelik saldırılar, bu araçların kullanım oranıyla birlikte artıyor.
Veri merkezlerine yönelik saldırılar
Yapılan araştırmaya göre veri tabanı sunucularına yönelik günlük ortalama kaba kuvvet saldırılarının sayısı Ocak’tan Nisan 2020’ye kadar yüzde 23 oranında artmış durumda.
'EVE KAPANAN İNSANLARIN DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİ'
Ayrıca, Kaspersky’nin web tehditlerini tespit etmede kullandığı teknolojilerin engellediği ortalama web saldırısı sayısı da aynı dönemde yüzde 25 arttı. Tüm tehditlerin sayısında artış gözlenirken, engellenen web saldırılarının çoğu kullanıcıları kimlik avı sitelerine yönlendiren kaynaklar oldu.
Web saldırıları
Ayrıca araştırmacılar, internet üzerinden alışveriş yaparken kullanıcıların girdiği kredi kartı bilgilerini çalarak siber suçlulara ileten Trojan-PSW tarayıcı kod değiştiricilerinde de artış gözlemledi. Kullanıcıların bilgisayarlarına gizlice çerez dosyaları yükleyen web siteleri ve kullanıcı trafiğine reklam kodları yerleştiren kaynaklar da web tehditleri arasında önemli bir paya sahip.
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Kullanıcılara dikkati elden bırakmamalarını ve kendilerini internet tehditlerinden koruyan güvenlik çözümlerini tercih etmelerini tavsiye eden Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Denis Parinov, şunları söyledi:
“Belirli tehditlerin faaliyetlerinde artış gözlemlediğimizde, doğrudan siber tehditle ilgili bir durum değilse bunu gündemdeki olaylara bağlamayı pek düşünmeyiz. Ancak bu durum biraz farklı çünkü tüm dünyada insanların davranışları değişti. Elbette tehdit faaliyetlerindeki artışı doğrudan insanların evde kalmasına bağlamak doğru olmaz. Her zaman denklemde bazı bilinmezler vardır. Ancak, tespit ettiğimiz eğilim, evden çıkmamanın hem kullanıcıları hem de siber suçluları etkilediğini gösteriyor.”
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Uzmanlar, web tehditlerinden korunmak için şunları öneriyor:
Herhangi bir araçla evden kurumsal ağa bağlanırken ise şu adımları takip ederek güvende kalabilirsiniz:
Çalışanlarınızın RDP kullanması gerekiyorsa şunları yaptığınızdan emin olun:
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