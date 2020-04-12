Tüm dünya onbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüse karşı aşı geliştirilmesini bekliyor. Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert aşı için tarih verdi.

"AŞI EYLÜL AYINDA HAZIR OLABİLİR"

Prof. Dr. Gilbert, aşının eylül ayında hazır olabileceğini açıkladı. İngiliz Times gazetesine konuşan Prof. Dr. Gilbert, liderliğindeki ekibin aşıyı eylül ayında gerçekleştireceğinden yüzde 80 oranında emin olduğunu dile getirdi.

Gilbert'ın dünyanın önde gelen aşı bilimi profesörleri arasında olduğunu vurgulayan gazete, profesörün açıklamalarını manşetten duyurdu.

Habere göre koronavirüs aşısı geliştirilmesinden sonra iki hafta içerisinde insanlar üzerinde denenebilecek.

İngiliz hükümeti daha önce yaptığı açıklamada aşı denemelerinin olumlu sonuç vermesi halinde milyonlarca doz aşının geliştirilmesini finanse edebileceğini duyurmuştu.

AVUSTRALYA'DA İKİ POTANSİYEL AŞI BİLEŞİMİ HAYVANLAR ÜZERİNDE DENENMEYE BAŞLANDI

İngiltere'nin yanı sıra dünyada pek çok ülke aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Avustralya'da bilim insanları iki potansiyel aşı bileşimini hayvanlar üzerinde denemeye başladı.

Avustralya'nın ulusal bilim kurulu, laboratuvar denemelerinin sonuçlarını değerlendirecek ve aşının insanlar üzerinde denenmesinin güvenilir olup olmadığına karar verecek.