Bunu Angela Hanım'ın avukatı olarak söylüyorum. Angela Hanım'a ya da bize değil, doğrudan jandarma ya da polise bilgi vermeleri gerekiyor. Bu süreç içerisinde iyi niyetli vatandaşlarımız kendisine benzeyen ya da köpeği Tina'ya benzeyen kişi ya da köpekleri gördüğünde telefona sarılıp ihbar edebiliyor. Bunların bir kısmı iyi niyetle yapılıyor, bir kısmı iyi niyeti suiistimal edilerek yapılıyor. Polis ekiplerinin de, bizlerin de ricası, lütfen asılsız ihbarlar yapılmasın.