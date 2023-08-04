Koreli üreticiden otonom servis robotu

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Farklı zeminlerde çalışabilen, otonom sürüş sistemine ve gelişmiş özelliklere sahip LG CLOi ServeBot, hizmet sunuyor. Yeni modelde, müşterilerin yollarını bulmalarına yardımcı olan ve personelin yönetim ve idari görevlere daha fazla zaman ayırmasını sağlayan bir kılavuz işlevi de bulunduğu belirtiliyor.

İNSANDAN İNSANA ETKİLEŞİM OLMADAN HİZMET SUNUYOR

İlk olarak 2020'nin başlarında piyasaya sürülen LG CLOi ServeBot'un, insandan insana etkileşim olmadan hizmet sunmak için restoranlar, hastaneler ve ofis binaları gibi halka açık alanlarda kullanılmak üzere tasarlandı ve yüz yüze müşteri hizmetleri için optimize edildiği açıklandı. Ürün, en son sürüm ise, 6 tekerlek ve bağımsız süspansiyon ile geliştirilmiş sürüş performansı sunarak halı ve braille blokları dahil olmak üzere farklı zemin türlerinde dengeli çalışmaya olanak tanıyor. Ayrıca bir 3D kamera, bir ışık algılama ve menzil (LiDAR) sensörüne de sahip. Bu, CLOi ServeBot'un 5 milimetreye (0,2 inç) kadar eğimli yüzeyler üzerinde seyahat ederken bile, sulu yiyecekler de dahil olmak üzere içecek ve yemekleri güvenli bir şekilde taşımasını sağlıyor.

ARTIRILMIŞ DEPOLAMA KAPASİTESİ

Yeni LG CLOi ServeBot ayrıca artırılmış depolama kapasitesi ve esneklik sunuyor. Ana çekmece olarak kullanılabilen de dahil olmak üzere erişimi kolay dört rafı (21 x 17 inç) toplu olarak 40 kilograma (88 pound) kadar bir yükü yönetebiliyor. Yükseltilmiş LG CLOi ServeBot, üst cepleri ve bardak tutucuları ile daha fazla rahatlık sunuyor. Ürünün, peçete ve mutfak eşyaları gibi eşyaları saklamak için kullanılabilecek ek bir alt çekmecesi de bulunuyor. Ekstra çok yönlülük için LG CLOi ServeBot'un rafları çıkarılabiliyor ve 2,8 inç aralığında yukarı veya aşağı ayarlanabiliyor.

LG'nin en yeni CLOi ServeBot'u, 10,1 inçlik büyük ekranı ve dahili içerik yönetim sistemi sayesinde daha akıllı hizmet sunuyor. Operatörler, uygun bir yüz ifadesi seçmenin yanı sıra, videoları, resimleri veya metni görüntüleyerek otonom robotu belirli bir kullanım senaryosuna uyarlayabiliyor. Bu nedenle LG CLOi ServeBot, müşterilere menü önerileri veya mağaza içi promosyonlar gibi bilgileri iletebiliyor ve reklam yapabiliyor. Ayrıca, LG CLOi ServeBot, özel etkinlikler ve kutlamalar için özelleştirilmiş içeriğin görüntülenmesi gibi eğlence amaçlı olarak da kullanılabiliyor. Dahası, LG'nin yeni servis robotları, hareketlerini koordine etmek için birbirleriyle iletişim kuruyor; sorunsuz, verimli çalışmayı kolaylaştırdığı açıklandı.

LG Electronics İş Çözümleri Şirketi'nin Başkan Yardımcısı ve Robot İş Bölümü Başkanı Roh Kyu-chan, "LG CLOi ServeBot, müşterilere hizmet vermekten ve onlara rehberlik etmekten ilgi çekici eğlence ve yararlı bilgiler sunmaya kadar çeşitli hizmet sağlama görevlerini verimli bir şekilde yerine getirme yeteneğine sahip güvenilir bir iş ortağıdır. LG'nin otonom robot teknolojisinden yararlanarak, müşterilerimize daha fazla değer katan yeni ve heyecan verici deneyimler sunmaya sürekli olarak devam edeceğiz" dedi.

LG'nin yeni CLOi ServeBot'u şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da satışa sunulmuş durumda. gelecekte küresel olarak kullanıma sunulması planlanıyor.