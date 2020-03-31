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Hyundai'nin premium markası Genesis, orta-üst olarak tabir edilen e-segment sedan modeli G80'i tanıttı.2020'nin ikinci yarısında satışa sunulacağı belirtilen model, yollara çıktığında BMW 5 Serisi ve Mercedes E Serisi gibi otomobiller ile rekabet edecek.

Kuzey Amerika pazarına yönelik geliştirilen otomobilin kaputunun altında 2 farklı güç seçeneği bulunuyor. Giriş versiyonda 2.5 litrelik dört silindirli 300 beygir güç üreten bir motor görev yaparken, üst versiyonda ise 3.5 litrelik V6 benzinli bir motor bulunuyor ve bu motorun gücü 375 beygir olarak açıklanıyor.

Otomobilin dış tasarımın en belirgin kısımlardan birini ön yüz oluşturuyor. Genesis'in yeni marka dili olarak lanse edilen çift parçalı farlar ve 'V' şeklinde ızgara G80'de kendine yer bulurken, araca profilden bakıldığında Audi A7'dekine benzer bir liftback tasarımı dikkat çekiyor.

Otomobilin kabin içinde ise 14.5 inch boyutundaki multimedya ekranı ve 12.3 inclik dijital gösterge ekranı yer alıyor.

Resmi fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla, 1990'lı yılların Mercedes modellerinde karşımıza çıkan lacivert renkli koltuk ve kokpit aksamlarının Genesis G80'de tekrar karşımıza çıkması, otomobilin kendisine kimi örnek aldığını göstermesi bakımından da ayrı bir değer taşıyor.

Minimalist bir mimari ile şekillenen orta konsolda, dairesel formlu vites kontrol butonu ve yine dairesel formdaki multimedya kontrollerinin haricinde, klima kontrol grubunun fiziksek tuşları yer alıyor.

Konsolun üst kısımları ile kapı içlerinin deri kaplı olduğu görülürken, onun haricinde kalan yerlerde bol bol ahşap kaplamaya yer verilmesi de, Genesis'in rakipleri karşısında elini güçlendirmek için yaptığı bir hamle olarak değerlendirilebilir.

Otomobilin ABD'de 50 bin doların altında bir fiyat etiketi ile satışa sunulması beklenirken, Avrupa pazarında satışına yönelik bir açıklama yapılmadı.

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