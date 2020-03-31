31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hyundai'nin premium markası Genesis, orta-üst olarak tabir edilen e-segment sedan modeli G80'i tanıttı.2020'nin ikinci yarısında satışa sunulacağı belirtilen model, yollara çıktığında BMW 5 Serisi ve Mercedes E Serisi gibi otomobiller ile rekabet edecek.
Kuzey Amerika pazarına yönelik geliştirilen otomobilin kaputunun altında 2 farklı güç seçeneği bulunuyor. Giriş versiyonda 2.5 litrelik dört silindirli 300 beygir güç üreten bir motor görev yaparken, üst versiyonda ise 3.5 litrelik V6 benzinli bir motor bulunuyor ve bu motorun gücü 375 beygir olarak açıklanıyor.
Otomobilin dış tasarımın en belirgin kısımlardan birini ön yüz oluşturuyor. Genesis'in yeni marka dili olarak lanse edilen çift parçalı farlar ve 'V' şeklinde ızgara G80'de kendine yer bulurken, araca profilden bakıldığında Audi A7'dekine benzer bir liftback tasarımı dikkat çekiyor.
Otomobilin kabin içinde ise 14.5 inch boyutundaki multimedya ekranı ve 12.3 inclik dijital gösterge ekranı yer alıyor.
Resmi fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla, 1990'lı yılların Mercedes modellerinde karşımıza çıkan lacivert renkli koltuk ve kokpit aksamlarının Genesis G80'de tekrar karşımıza çıkması, otomobilin kendisine kimi örnek aldığını göstermesi bakımından da ayrı bir değer taşıyor.
Minimalist bir mimari ile şekillenen orta konsolda, dairesel formlu vites kontrol butonu ve yine dairesel formdaki multimedya kontrollerinin haricinde, klima kontrol grubunun fiziksek tuşları yer alıyor.
Konsolun üst kısımları ile kapı içlerinin deri kaplı olduğu görülürken, onun haricinde kalan yerlerde bol bol ahşap kaplamaya yer verilmesi de, Genesis'in rakipleri karşısında elini güçlendirmek için yaptığı bir hamle olarak değerlendirilebilir.
Otomobilin ABD'de 50 bin doların altında bir fiyat etiketi ile satışa sunulması beklenirken, Avrupa pazarında satışına yönelik bir açıklama yapılmadı.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!