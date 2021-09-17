"İYİ OLMAK İÇİN ÇABALIYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Herkese merhaba, öncelikle mesaj atan sosyal medyadan ulaşmaya çalışan, arayan ve üç gündür yanımdan ayrılmayan dostlarıma ve sevenlerime annem, kardeşim ve kendim adına sonsuz teşekkür ederim. Babam artık dinleniyor. Onu en güzel şekilde uğurladık. Merak etmeyin, ben de iyiyim. En azından iyi olmak için çabalıyorum. Sizi seviyorum. Çok kıymetlisiniz, var olun. Sevgi ve saygılarımla..." ifadelerini kullandı.