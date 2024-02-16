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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da şiddetli yağış köprüyü yıktı! Yağış hala sürüyor - Son dakika haberi

        Köprüyü yıktı hâlâ sürüyor! Şanlıurfa'yı şiddetli yağış vurdu

        Şiddetli yağış Şanlıurfa'da 10 köyün kullandığı bir köprünün yıkılmasına neden oldu. Kentte 3 günden bu yana devam eden yağış nedeniyle bazı caddeler sular altında kaldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.02.2024 - 16:02 Güncelleme: 16.02.2024 - 16:10
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          Şanlıurfa'da sağanak ve dolu günlük hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri, yağışla cadde ve sokaklara dolan suyuı, tıkalı mazgalları açarak tahliye etti.

        • 2

          DHA'nın haberine göre kentte öğleden sonra başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ve dolu nedeniyle bölge halkı ve araç sürücüleri, göle dönen yollarda zor anlar yaşadı.

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          Kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı giriş katlardaki evleri su bastı, yollarda su birikintileri oluştu. Belediye ekiplerinin çalışması ile tıkanan mazgallar açılıp, suyun tahliyesi gerçekleştirildi.

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          Sağanakla Şanlıurfa-Akçakale yolunda biriken su nedeniyle bölgede önlem alan polis ekipleri, risk grubundaki araçları alternatif yollara yönlendirdi.

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          OTOMOBİL KEPÇE YARDIMIYLA KURTARILDI

          Kentin Siverek ilçesinde de sele kapılan otomobil, 2 gün sonra kepçe yardımıyla kurtarıldı.

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          İHA'nın haberine göre Siverek ilçesine bağlı Alitaş köyü yakınlarında 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil sele kapılmış, vatandaşlar ve ekiplerin çalışması sonucu can kaybı yaşanmadan aile kurtarılmıştı.

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          Selde sürüklenen ve balçığa saplanan otomobil ise selden 2 gün sonra, suların çekilmesiyle birlikte kepçe yardımıyla kurtarıldı.

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          ŞİDDETLİ YAĞIŞ KÖPRÜYÜ DE YIKTI

          Öte yandan Siverek ilçesinde baraj suları altında kalarak kullanılmaz hale gelen 10 köyün kullandığı köprünün, yıkılmadan kısa süre önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

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          İlçede metrekareye 106,4 kilogram yağışın düşmesiyle meydana gelen selin izleri silinmeye çalışılıyor.

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          Yoğun yağış nedeniyle inşaat halinde bulunan Taşıkara sulama barajı patlamış, baraj suları altında kalan Eşme güzergahı üzerinde bulunan ve 10 köyün kullandığı köprüyü kullanılamaz hale getirmişti.

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          Eşme köprüsünün selden kısa süre önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler selin neden olduğu yıkımı gözler önüne sererken çevrede bulunan ekili arazileri de vuran sel, büyük zarara yol açtı.

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