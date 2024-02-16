Köprüyü yıktı hâlâ sürüyor! Şanlıurfa'yı şiddetli yağış vurdu
Şiddetli yağış Şanlıurfa'da 10 köyün kullandığı bir köprünün yıkılmasına neden oldu. Kentte 3 günden bu yana devam eden yağış nedeniyle bazı caddeler sular altında kaldı
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Şanlıurfa'da sağanak ve dolu günlük hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri, yağışla cadde ve sokaklara dolan suyuı, tıkalı mazgalları açarak tahliye etti.
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DHA'nın haberine göre kentte öğleden sonra başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ve dolu nedeniyle bölge halkı ve araç sürücüleri, göle dönen yollarda zor anlar yaşadı.
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Kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı giriş katlardaki evleri su bastı, yollarda su birikintileri oluştu. Belediye ekiplerinin çalışması ile tıkanan mazgallar açılıp, suyun tahliyesi gerçekleştirildi.
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Sağanakla Şanlıurfa-Akçakale yolunda biriken su nedeniyle bölgede önlem alan polis ekipleri, risk grubundaki araçları alternatif yollara yönlendirdi.
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OTOMOBİL KEPÇE YARDIMIYLA KURTARILDI
Kentin Siverek ilçesinde de sele kapılan otomobil, 2 gün sonra kepçe yardımıyla kurtarıldı.
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İHA'nın haberine göre Siverek ilçesine bağlı Alitaş köyü yakınlarında 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil sele kapılmış, vatandaşlar ve ekiplerin çalışması sonucu can kaybı yaşanmadan aile kurtarılmıştı.
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Selde sürüklenen ve balçığa saplanan otomobil ise selden 2 gün sonra, suların çekilmesiyle birlikte kepçe yardımıyla kurtarıldı.
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ŞİDDETLİ YAĞIŞ KÖPRÜYÜ DE YIKTI
Öte yandan Siverek ilçesinde baraj suları altında kalarak kullanılmaz hale gelen 10 köyün kullandığı köprünün, yıkılmadan kısa süre önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
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İlçede metrekareye 106,4 kilogram yağışın düşmesiyle meydana gelen selin izleri silinmeye çalışılıyor.
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Yoğun yağış nedeniyle inşaat halinde bulunan Taşıkara sulama barajı patlamış, baraj suları altında kalan Eşme güzergahı üzerinde bulunan ve 10 köyün kullandığı köprüyü kullanılamaz hale getirmişti.
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Eşme köprüsünün selden kısa süre önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler selin neden olduğu yıkımı gözler önüne sererken çevrede bulunan ekili arazileri de vuran sel, büyük zarara yol açtı.
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